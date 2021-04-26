مسلسل " نسل الأغراب" الحلقة 14 غفران الغريب يرفع السلاح على جليلة

في الحلقة 14، من مسلسل " نسل الأغراب"، غفران الغريب يتصل بعساف الغريب ويخبره بموافقته على تخيير جليلة، مع من ستختار أن تكمل حياتها.. مع عساف أوغفران ؟

قصر غفران تحت النار

فاطمة تحكي لمسعد عن حكايتها مع حمزة و سليم الغريب، وتخبره بأنها تحب حمزة، وغفران الغريب يبطش بجليلة ويرفع السلاح عليها ظنا منه أنها دوت الخليج من أرسلت بالخادمة إلى سرايا عساف، وحمزة يتشاجر مع غفران الغريب بعد أن هدد جلية بالسلاح.

سليم يعترف بالحقيقة وأنه هو من أرسل الخادمة لقصر عساف من أجل إرسال الهاتف لفاطمة، وجليلة تقول لغفران أنها أصبحت لا تطيقه و لاتريد الإنجاب منه.

علي الغريب وعلقة ساخنة لمصطفى

عزيزة " المريضة" شقيقة عساف توصي علي الغريب وأمه على ابنتها في حالة موتها، وتعتذر لعلي لأنها وافقت على الزواج من غيره.

علي الغريب يضرب مصطفى زوج عزيزة، بعدما أهان الأخير والدة علي لأنها نصحته بمعاملة زوجته وابنته معاملة طيبة.

عساف الغريب و نميري يتفقان على صقة أسلحة جديدة، ونميري يرفض إخبار عساف بالمكان الذي يزرع فيه غفران الممنوات لأنه ليس بغادر.

بكري يسأل عساف الغريب عن "ذهب الأغراب"، فيرد عليه عساف بأن يصبر حتى تنتهي الحرب بينهما وبين غفران وبعد ذلك سيقتسمان الذهب.

المسلسل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإخراج محمد سامي