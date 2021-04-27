مسلسل "الاختيار "2 الحلقة 14 يوسف يعود لخطيبته عالية

مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 14 شهدت عدة أحداث مشوقة جديدة وعلى رأسها عودة يوسف الرفاعي "أحمد مكي" إلى خطيبته "عالية" أسماء أبو اليزيد.

مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 14

ومن أبرز مشاهد الحلقة 14 من مسلسل "الاختيار 2" مراودة الكوابيس المفزعة لكريم عبد العزيز والذي يحلم بمشاهد تفجيرات، قبل تنفيذ الإرهابيين بالفعل لعملية تفجير، والتي عرضتها الحلقة، وتشهد أيضاً تطورات في عمليات التحقيق للشرطة والتي تنجح في تحديد موقع تواجد المجرمين.

أحداث مسلسل "الاختيار 2"

وتشهد الحلقة 14 من مسلسل "الاختيار 2" القبض على الإرهابي "فارس" والذي اشترك في عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك، وتبدأ الشرطة في التحقيق معه، في الوقت الذي يعود به أحمد مكي "يوسف الرفاعي" لخطيبته "عالية" أسماء أبو اليزيد بعد انفصالهما في الحلقات السابقة.

وتدبر أسماء أبو اليزيد حيلة من أجل عودتها لأحمد مكي، وتخبر والده إنها وافقت على الزواج من شخص آخر وهو ما يستفز أحمد مكي ويجعله يقرر العودة إليها، وعرضت الحلقة مشهد رومانسي لهما بعد عودتهما، وذلك بعد انفصالهما بسبب خوف أحمد مكي عليها من مشاعر الحزن في حال استشهاده أثناء عمله في الشرطة.

مسلسل "الاختيار 2"

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل "الاختيار" نجاة كريم عبد العزيز من محاولة الاغتيال ولكنه يغضب بسبب هروب المجرمين قبل تنفيذ خطته بتضليلهم واستدراجهم من أجل القبض عليهم، ولكنه يعود إلى مقر عمله من أجل استكمال خطة البحث عن المجرمين وإلقاء القبض عليهم، والانتقام لزملائه الذين استشهدوا في العمليات الأخيرة وعلى رأسهم الشهيد محمد مبروك والذي كان على قائمة الاغتيالات مع زكريا "كريم عبد العزيز".

ويشارك في مسلسل "الاختيار 2" مجموعة من النجوم وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي بالإضافة إلى إياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ورياض الخولي وهادي الجيار وغيرهم، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.