مسلسل "النمر" الحلقة 14 الحاوي يتهم محمد رياض بسرقة 30 مليون جنيه

مسلسل "النمر" الحلقة 14" شهدت أحداث مثيرة ومشوقة بعد اتهام الحاوي لمحمد رياض بسرقة 30 مليون جنيه وحصول النمر على أموال نرمين الفقفي.

مسلسل "النمر" الحلقة 14

ومن أبرز أحداث مسلسل "النمر" في الحلقة 14، اتفاق النمر مع العصابة على مساعدتهم على استرداد أموالهم وأسلحتهم من نرمين الفقي، ولكنه ينصب لهم فخاً ويتصل بالشرطة والتي تأتي في الوقت المناسب وتلقي القبض على العصابة، وفي نفس الوقت ينجح محمد إمام في الحصول على الأموال بعد ان استبدلها بأموال مزورة.

أحداث مسلسل "النمر"

ووقع كبار تجار الذهب في ورطة بعد أن أعطوا "الحاوي" 30 مليون جنيه مقابل أن يخلصهم من النمر، ولكن الأخير استطاع سرقة الأموال، وهو ما جعل الحاوي يتهم محمد رياض بسرقة هذه الأموال منه، ويوزع النمر الأموال على أهالي الحي وصغار تجار الذهب بعد سرقتها من بيومي فؤاد ونرمين الفقي ومحمد رياض.

وتشك نرمين الفقي في أمر محمد إمام وترسل رجالاً للتحري عن أسرته وقصته في الصعيد، في الوقت الذي فشلت فيه محاولة النمر قتل محمد رياض، والذي قرر الاجتماع مع كبار تجار الذهب من أجل التخلص من النمر، وكذلك يهدد خالد أنور ابن بيومي فؤاد "فريدة" بمقاطع فيديو لها في حال عدم موافقتها على العودة له.

تفاصيل مسلسل "النمر"

وتدور قصة مسلسل "النمر" في إطار أكشن تشويقي، حول محمد إمام الذي يتخفى وراء شخصية "النمر" ويعاقب كبار تجار الذهب ويتتبعهم، في الوقت الذي يتخفى به بشخصية أخرى معهم، و مسلسل النمر من إخراج شيرين عادل ومن تأليف محمد صلاح العزب، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض، علاء مرسي، محمد مهران، ولاء الشريف، أحمد خالد صالح، وخالد أنور وغيرهم.