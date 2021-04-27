رد رسمي من صناع مسلسل "موسى" على أزمة السخرية من إسماعيل ياسين ونقابة الممثلين تتدخل

تطورت أزمة مسلسل "موسى" مع أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين في الساعات الأخيرة، والتي بدأت بمشهد ساخر من الفنان إسماعيل ياسين في العمل، وانتهت برفع دعاوي قضائية ضد محمد رمضان وتدخل نقابة الممثلين في الأزمة.

أول رد من صناع مسلسل "موسى" على أزمة إسماعيل ياسين

وأصدر صناع مسلسل "موسى" لمحمد رمضان اليوم بياناً رسمياً للتعليق على أزمة السخرية من الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وقدموا اعتذارا وتوضيحاً عن الأزمة وجاء في البيان:" أصدرت أسرة مسلسل موسي بياناً تنفي فيه ان هناك أي تعمد من اسرة العمل للسخرية من رموز الفن المصري وخاصة الفنان الراحل اسماعيل يس وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود افعال من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا بأن المسلسل تعمد الاساءة للفنان الراحل."

وتابع صناع المسلسل في بيانهم:"تؤكد اسرة المسلسل ان تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد، و قد تضامن كل العاملين في العمل مع البيان مؤكدين انهم جميعا زملاء ويحترمون كل من قدم او مازال يقدم ابداعا يحترمه الجميع"، وجاء ذلك البيان بعد تدخل نقابة الممثلين في الأزمة وإصدارها بيان تكشف به تحقيقها في الواقعة.

نقابة الممثلين تتدخل في أزمة مسلسل "موسى"

وذكرت نقابة الممثلين أن النقابة تلقت شكوى من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين ضد المسلسل، وأنها ستحقق في الواقعة وقالت:" يؤكد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلاً وموضوعاً لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون، كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني جانباً هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ”.

دعاوي قضائية ضد محمد رمضان بسبب إسماعيل ياسين

واثار مشهد من الحلقة 13 من مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان ضجة كبيرة بعدما ظهر في المقطع بشخصية موسى وهو يبيع لشاب يُجسد شخصية الفنان الراحل الكوميدي إسماعيل ياسين، قطع الملابس، وتحديدا "ربطات العنق"، وظهر الشاب وهو يحاول أخذ الأغراض من دون ان يدفع ثمن مشترياته بذريعة أنه فنان وأنه يشتري بالمجان، فيرفض "موسى" ويقوم ايضا بتقليد حركاته وهو ما أثار انتقادات واسعة للمشهد من قبل الجمهور ومحبي الفنان الراحل وأفراد عائلته، واعتبروا أن محمد رمضان مع صناع العمل اساؤوا بهذا المشهد للراحل.

وأعلن الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، اعتزام أسرة الفنان إسماعيل ياسين مقاضاة صناع مسلسل "موسى" بسبب الصورة المسيئة التي ظهرت بها شخصية الفنان الراحل ضمن أحد المشهد المذكور، كما هاجمت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل اسماعيل ياسين، محمد رمضات وصناع مسلسل موسى من خلال تدوينة طويلة لها عبر الفيسبوك شرحت فيها بأن العديد من الصحافيين طلبوا تعليقها على هذا المشهد المتداول والذي لم يكن بحوزتها بكونها لا تشاهد أعمال محمد رمضان، لكنها بعد رؤية مقطع الفيديو تفاجأت بمضمونه وتوجهت باللوم لكل من محمد رمضان والمنتج والمصور.