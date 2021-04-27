مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 14 هل يكتشف عابد علاقة عماد ونادين؟

ياسمين عبدالعزيز "غزل" في الحلقة 14 من مسلسل "اللي مالوش كبير" تهرب من "عابد تيمور" خالد الصاوي من جديد، وينجح "الخديوي" أحمد العوضي في تهريب غزل ويستعد لإسقاط عابد تيمور عن طريق أحد رجاله.

عماد يكتشف حقيقة علاقة نادين وعابد تيمور

خالد الصاوي "عابد تيمور" يصل إلى منزل "نادين" دنيا عبدالعزيز ويطلب منها الكشف عن سبب عدم إبلاغها بتهريبها "غزل" ياسمين عبدالعزيز، وتؤكد له أنها فشلت في التواصل معه لإخباره، لكنه يكشف لها عن شعوره بكونها ترغب في أن يطلق غزل من أجل أن يتزوجها دوت الخليج بشكل رسمي، ويؤكد أنه لن يفعل ذلك.

ويستمع "عماد" أحمد الرافعي لتفاصيل الحديث الذي دار بين عابد تيمور ونادين ويكتشف زواج الاخيرة منه ويشيد بقدراتها على الحصول على كل شيء بداية من علاقتها بغزل، بالإضافة لزواجها من عابد وتطلب نادين من عماد عدم الكشف عن أي تفاصيل الخاصة بزواجها من عابد تيمور.

غزل تهرب من جديد من عابد تيمور

غزل تواجه والدتها وأسرتها برغبتها في الابتعاد عن حياتهم، وأن زواجها من عابد تيمور لن يستمر أكثر من ذلك، مما يجعل شقيقتها تهددها بالانتقام في حال قيامها بهذا، وبعد وصول عابد إلى منزل والدها تسعى غزل للهروب منه، وتنجح في الابتعاد عن المنزل، وأثناء هروبها تجد "الخديوي" أحمد العوضي في طريقها، ويكشف له أن "مفاتن" إيمان السيد قد ابلغته بتفاصيل ما حدث لها، لذلك سعى للوصول إلى اقرب مكان تتواجد فيه ليجدها، وتذهب غزل معه إلى المزرعة من جديد.

دينا فؤاد "قدرية" تؤكد لوالدها انها لا تصدق أن "الخديوي" قام بتطليقها بسبب غزل، وتفكر في الانتقام منه حيث تسعى لتنفيذ ذلك من خلال " الشيخة زغروطة" بدرية طلبة، وتطلب منها أن تساعدها على التخلص من غزل التي تصل إلى مزرعة الخديوي ويكتشف رجاله ذلك.

غزل والخديوي يخططان لإسقاط عابد تيمور

الخديوي يخبر غزل بضرورة نقلها من المزرعة إلى مكان جديد لكون عابد تيمور سوف يفكر في الوصول للمزرعة، ويعد الخديوي غزل بأنه سوف يساعدها على التخلص منه في حال تقديم معلومات له عن تفاصيل الأعمال المشبوهة التي يقوم بها، وتؤكد له أن مفتاح هذه المعلومات هو زوج شقيقتها "محمد يونس".

عماد يسعى لإقناع عابد تيمور بضرورة طلاق غزل منه، ويلمح له بأن يتزوج من شقيقته الأخرى، في وقت يتصل "رفعت" خالد سرحان بعابد تيمور ويبلغه بأن غزل عادت إلى مزرعة الخديوي، ويفكر بعض أهالي منطقة الخديوي من قتل "مالك" محمود عمرو ياسين، لكن رفعت يرفض ذلك ويؤكد لهم أن لديه خطة جديدة، وتنقل غزل إلى مكان جديد بمساعدة الخديوي لكن الشيخة زغروطة تصل إليه وتستعد للاعتداء عليها.