ليلى علوى تعلن انتهاء تصوير فيلم ”ماما حامل”

أعلنت النجمة ليلي علوي الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "ماما حامل"، المرشح للعرض فى موسم عيد الفطر المقبل، ونشرت ليلي علوي مجموعة صور لها مع فريق العمل الذى يضم حمدي الميرغني ومحمد سلام وبيومي فؤاد ونانسي صلاح، ومخرج الفيلم محمود كريم، وعلقت على الصورعبرحسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"فركش ماما حامل.. من أخر يوم تصوير".

وتجسد ليلى علوي دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى في إطارمن الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربى".

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

وعرض للفنانة ليلى علوى قبل شهر رمضان حكاية "ست الهوانم"، من مسلسل "زى القمر"، تأليف شهيرة سلام وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولتها مجدى كامل، أمير شاهين، ضياء عبد الخالق، صبرى عبد المنعم، وعدد من الفنانين الشباب.