زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم محمد رمضان

هاجمت نادية الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، الفنان محمد رمضان بعد أن كشف مصمم ازياءه ازمته معه ورفضه دفع اموال ملابس اخذها منه.

وكتبت نادية الكامل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها .. وخليت مدير اعمالك ميردش علي الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقه بايخه .. كنت ادفع احسن من الفضيحه دي.. ادفع تمن الـ ٤ سديري والـ ٣ بدل والا هو كل شويه فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان ان كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وانت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزيه وفاكرنا عبط ومنعرفش الاصلي من المضروب”.

وأضافت: "ملناش دعوة.. لكن مش كل شويه تجيبلك هدمتين او حد يدهوملك هديه من اللي طال عمره علي شويه من الترزي .. versace نفسه مش كل هدوموا فيرساتشي.. من فضلك يا نجم البس في صمت وادفع اللي عليك.. ورجاء اخير ياريت تنطق كلمه versace صح".

على جانب أخر كان أحد مشاهد مسلسل موسى، الذي يلعب بطولته محمد رمضان قد أثار حالة من الجدل الواسع واتهم رواد السوشيال ميديا صناع العمل بإهانة الفنان الراحل إسماعيل ياسين ووصل الأمر إلى حد تقديم شكوى من قبل عائلة الفنان الراحل فى نقابة المهن التمثيلية ضد العمل وانتهت بتقديم اعتذار رسمى من أسرة المسلسل.