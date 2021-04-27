سماح أنور عن الحجاب: لو حطيت حاجة على دماغي بتخنق

عادت الفنانة سماح أنور، لتتصدر تريند محرك البحث جوجل مرة أخرى ، بسبب تصريحاتها الأخير حول الحجاب، وشرعيته وأسباب خلافها معه في برنامج لحظات جريئة مع الإعلامي أحمد سالم.

وردا على سؤال الحجاب فرض ولا اختيار؟ قالت سماح أنور إنها لا تجد مبررا لتغطية شعرها، مشيرة إلى أن الأئمة أجمعوا على فرضية الحجاب، لكن آيات القرآن التي فسرت من قبل أشخاص تعني بالنسبة لها أمرا آخرا.

وبسؤالها عن السبب خلف عدم ارتدائها للحجاب، قالت: "حكاية الحجاب دي أغطي شعري ليه؟ أئمة أجمعوا عليه لكن أنا بتكلم على ربنا، على القرآن قال إيه".

وأوضحت سماح أنور، أنها ترى أن الله خلق لها شعرها، قائلة: " أنا بني آدم عادي لو حطيت حاجة على دماغي بتخنق"، وأن الله خلقها على صورتها بشعرها.

وأشارت سماح أنور ، إلى أنها لا تقول أن الحجاب فرض أم لا، لكنها ترفض أن يجبرها أحد على ارتداء الحجاب.

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