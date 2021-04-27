شاهد.. أول صورة لـ روجينا عقب خروجها من المستشفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة روجينا، عقب خروجها من المستشفي بعد تعرضها لإصابة في الوجه وأماكن متفرقة في الجسد.
وبسؤال زوجها الدكتور أشرف زكي، عن حقيقة الصورة أكد أنها حقيقية وأنها ملتزمة بوماعيد التصوير لذلك فقد عادت فور خروجها إلى الاستديو لإستكمال باقي المشاهد.
وكشف أيمن سلامة، مؤلف مسلسل بنت السلطان الذى يقوم ببطولته الفنانة روجينا ، عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها للإصابة أثناء التصوير.
وعلق أيمن سلامة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلاً: “قدر الله وما شاء فعل ..ألف سلامة عليكي ياروجينا.. الحمدلله علي كل شيء.. إصابة روجينا منذ قليل أثناء التصوير والحمد لله خرجت من المستشفى”.
وأعلن المخرج أحمد شفيق قبل قليل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نقل الفنانة روجينا إلى المستشفى؛ بعد إصابتها خلال تصوير مسلسل بنت السلطان.
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