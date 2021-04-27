نقل روجينا إلى المستشفى بعد تعرضها للإصابة في كواليس "بنت السلطان"

روجينا الفنانة المصرية تعرضت للإصابة خلال تصوير مسلسلها "بنت السلطان" الذي تقوم فيه بأداء دور البطولة لأول مرة وينافس حاليًا في موسم دراما رمضان 2021.

روجينا تتعرض للإصابة في كواليس "بنت السلطان"

مخرج المسلسل أحمد شفيق نشر عبر انستجرام صورة له مع روجينا خلال كواليس تصوير المسلسل وعلق قائلًا: "إصابة روچينا اليوم اثناء التصوير، وتوجهنا أنا والدكتور أشرف وروچينا إلى المستشفى للاطمئنان عليها.. الحمد لله على كل شئ.. دعواتكم".

روجينا تغادر المستشفى بعد الإطمئنان عليها

أما مؤلف العمل أيمن سلامة فقد كتب كذلك عبر فيسبوك: "قدر الله وما شاء فعل.. ألف سلامة عليكي يا روجينا.. الحمدلله على كل شئ .. إصابة روجينا منذ قليل أثناء التصوير والحمد لله خرجت من المستشفى"، إلا أن الفنانة المصرية لم تعلق حتى الآن على إصابتها ولم يتم الكشف عن كيفية الإصابة وما تعرضت له بالتفصيل.

وحرص عدد من متابعي الفنانة المصرية على الاطمئنان على حالتها الصحية، وطالبوا مخرج ومؤلف العمل بنشر تطورات حالتها أولا بأول

الجدير بالذكر أن مسلسل "بنت السلطان" تقدم فيه روجينا أولى بطولاتها المطلقة بجانب كل من باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وسوسن بدر ومحمود حجازي، محمود حافظ، ومحمد مهران، نانسي صلاح وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل "بنت السلطان"

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وتجسد روجينا دور فتاة شعبية تدعى عزة، حياتها على المحك، فبعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أحد تجار الممنوعات في مصر، تقسوا عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشببها في شيء، وعندما تقرر عزة الهرب من قدرها الذي فُرض عليها، يقع لها ما لم يكن بالحسبان، ومن هنا تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.

وتحرص روجينا على نشر العديد من المواقف الطريفة والصور من كواليس مسلسلها "بنت السلطان" عبر حسابها على انستجرام، والتي تجمعها بزملائها من نجوم العمل.

