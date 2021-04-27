"يا عفو الله والطموح حلو وعلى الله حكايتك" ..هل ساهمت لزمات النجوم في نجاح مسلسلات رمضان 2021؟

لزمات النجوم في مسلسلات رمضان برزت هذا الموسم ايضاً بقوة في العديد من الأعمال الدرامية المعروضة حالياً ضمن السباقي الرمضاني 2021، فردّد أشهر ابطالها مجموعة من المفردات التي ميّزت شخصياتهم وطبعت الهوية الخاصة بأدوارهم، في حين أن الجمهور تأثر كذلك بدوره بهذه اللزمات التي بدأت تنتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا وبصور "كوميكس" ساخرة، بينما يربط البعض هذه اللزمات ضمن قائمة المقاييس التي تساهم في نجاح المسلسلات الدرامية.

لزمات مسلسل "عشرين عشرين"

مع مرور النصف الأول من موسم دراما رمضان 2021، بدت ملامح اللزمات واضحة لأشهر ابطال مسلسلات رمضان، من ضمنها عبارة "يا عفو الله" وهي العبارة التي يرددها الريس صافي الذي يجسد دوره الفنان السوري قصي خولي في مسلسل "عشرين عشرين" ويستخدمها في الكثير من محطات كلامه، واللافت بأن هذه الجملة ايضا ترافقه على حافلة النقل التي يتنقل بها، كما أنها معلّقة كلوحة في متجر الخضار الخاص به.

بطلة مسلسل "عشرين عشرين" نادين نسيب نجيم، تنضم ايضا لزميلها قصي في العمل من حيث اشتهارها بلازمة تخصها وتطبع هويتها في شخصية "حياة عبدالله"، فتردد دائما كلمة "منهنهة" وتستخدمها في مختلف حالاتها من الفرح او الحزن.

أمير كرارة في مسلسل "نسل الاغراب"

النجم أمير كرارة في مسلسل "نسل الاغراب" اثار جدلاً واسعاً ولفت الأنظار بعبارته الشهيرة "كتع كسل كسح " حيث يجسد شخصية "غفران الغريب"، وقال هذه الجملة ضمن الحلقة الأولى للعمل أثناء خطابه لأهل قريته قائلاً لهم: "لأنكم كتع كسح كسل كسلتم حتى أن تبنون منازل"، ثم رددها في مرات متتالية، فحفظها الجمهور لغرابتها وتم لصقها بشخصية امير كرارة في العمل.

وفي نفس العمل ايضا، يكرر احمد السقا مفردة "خسيس" حتى باتت لازمة له في المسلسل ويرددها الجمهور على السوشيال ميديا مرفقة بصوره.

روجينا في مسلسل "بنت السلطان"

روجينا التي تعود عليها الجمهور بالمفردة الشهيرة "يا عمري" في مسلسل البرنس"، عادت الى جمهورها هذا العام بمفردة أخرى علقت في أذهانهم بشكل كبير في دورها بمسلسل "بنت السلطان" حيث تستخدم روجينا في الكثير من مشاهدها عبارة "يا عسلية"، و"يا عيني عليكي يا عسلية".

لزمة عمرو سعد في ملوك الجدعنة

النجم عمرو سعد الذي يجسيد شخصية سرية ضمن أحداث مسلسل ملوك الجدعنة، لفت الأنظار بجملته الشهيرة في احداث المسلسل وهي " الطموح حلو" والتي يتناقلها رواد السوشيال ميديا بصور كوميكس ساخرة بعدما علقت في أذهانهم.

احمد العوضي في "اللي مالوش كبير"

" على الله حكايتك يا ست" دوت الخليج العبارة الشهيرة التي طبعت ايضا دور احمد العوضي في مسلسل "اللي مالوش كبير" وباتت من احدى العبارات التي علقت في اذهان الجمهور.

نيللي كريم في ضد الكسر

النجمة نيللي كريم كان لها حضورا ايضا ضمن اشهر اللزمات التي رددها نجوم مسلسلات رمضان لهذا الموسم وعلقت في أذهان المشاهدين، وذلك من خلال استخدامها عبارة "هاي هاي" ضمن أحداث العمل، فبدأ الجمهور يتناقل ايضا هذه المفردات.

لازمة ماغي بو غصن في مسلسل "للموت"

لازمة أخرى علقت في أذهان مشاهدي مسلسل "للموت" لبطلة العمل ماغي بو غصن التي تجسد دور "سحر"، الفتاة اللعوب، فتردد دائما في تعاملها مع المحيطين بها كلمة "يا زغيّر" للدلالة بأنها أكثر ادراكاً منهم وأكثر خبرة وقدرة على علاج المشاكل ، كما تردد سحر عبارة "انت صديقتي وحبيبتي بس الشغل الشغل" خاصة في حواراتها مع ريم "دانييلا رحمة" او مع صديقها "باسم مغنية".

فأي من مفردات النجوم حازت على اعجابكم أكثر ضمن العبارات التي طبعت شخصياتهم في مسلسلات شهر رمضان 2021؟ وهل برايكم تساهم هذه اللزمات في نجاح الأعمال الدرامية؟.