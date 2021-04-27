"فرش الأرض ورداً وفاجأها على المسرح"..4 مشاهد رومانسية استثنائية جمعت بلقيس فتحي بزوجها قبل دعوى الخلع

بلقيس فتحي الفنانة اليمنية أثارت الجدل قبل يومين بعد أن صرحت بأنها أقامت قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف بعد زواج دام 5 سنوات، خاصة وأنها من المعروف عنها أنها كانت تربطها قصة حب بزوجها قبل انفصالهما، حيث كانت تستعرض العديد من المواقف الرومانسية بينهما، والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي

زوج بلقيس فتحي يفاجئها على المسرح

في عام 2019 أحيت بلقيس فتحي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالقرية العالمية في دبي لكنها فوجئت خلال إحيائها الحفل، بزوجها سلطان عبد اللطيف الذي اقتحم المسرح في أثناء غنائها، حيث التفتت له بعدما انتبهت لتصفيق الجمهور.

وظهرت حينها السعادة على ملامح الفنانة اليمنية، حيث قامت بالتقدم تجاهه وتوجيه كلمات الأغنية الرومانسية له، ثم وجهت التحية للجمهور وأوضحت لهم أنها ستذهب مع زوجها، وتفاعل الجمهور مع الحالة الرومانسية التي ظهر فيها الثنائي وظلوا يصفقون لهما، كما تداول محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي يوثق تلك اللحظة.

زوج بلقيس يفاجئها بأرض مفروشة بالورود في عيد ميلادها

في شهر أكتوبر من عام 2019، احتفل سلطان عبد اللطيف، بعيد ميلاد زوجته بطريقة رومانسية، وذلك بفرش الأرض بالورود الحمراء أثناء وصولها للمنزل، وحرصت بلقيس وقتها على رصد اللحظة الرومانسية ونشرت مقطع فيديو يظهر من خلاله الأرض وهى تفترش بالورود الحمراء، ووجهت رسالة حب لزوجها قائلة: "شكرا لعائلتي وزوجي الحبيب وشكرا لكل الفنانين والفانز وكل أحد تمنى لي الخير والسعادة بيوم ميلادي، احبكم وأتمنى ربي يرزقكم أضعاف ما تتمنون لي وبإذن الله عام جديد لي فيه الخير والبركة والنجاح"

ذكرى زواج بلقيس وزوجها

في 2019، احتفلت الفنانة بلقيس فتحي بذكرى زواجها الثالثة من زوجها سلطان بطريقة مميزة، ونشرت فيديو لها مع زوجها وهما يحتفلان بهذه المناسبة حيث ظهرت بالفيديو وهي تركض تجاه زوجها قبل أن يحملها وتحضتنه، وعلقت بلقيس على الفيديو ووجهت رسالة إلى زوجها وقالت: "أكملنا عامنا الثالث.. الله لا يغير علينا الا للأحسن.. الله لا يفرقنا.. الله يخلي لنا بيبي تركي ويرزقنا اخوان له.. أحبك قدام الله وخلقه.. ذكرى زواجنا الثالثة".

بلقيس تحتفل بعيد ميلاد زوجها

في عام 2020 شاركت الفنانة بلقيس فتحي متابعيها بلقطات من حفل عيد ميلاد زوجها حيث نشرت لقطات من الحفل العائلي، الذي أطلت فيه وهي تتمايل برومانسية معه على أغنية "أحبك" للفنان حسين الجسمي، كما اندمجت مع الموسيقى وأخذت ترقص مع زوجها.

وأظهرت بلقيس فتحي رومانسيتها مع زوجها في حفل عيد ميلاده، ونشرت العديد من اللقطات لهما وهما يرقصان سوياً وعبرت عن مدى حبها الشديد له.

وكانت بلقيس فتحي قد فجرت مفاجأة صادمة خلال ردها على أسئلة برنامج mbc trending حول سبب غياب زوجها عن مرافقتها في السفر والمقابلات على خلاف السابق، فكشفت عن استعدادها للطلاق منه بعد رفعها قضية خلع حيث قالت للبرنامج: "رافعة قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلنا ثقة بالقضاء النزيه ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع ولا يمكنني أن أتكلم بشيء".

من جانبه كان سلطان عبد اللطيف قد علق بشكل غير مباشر على أنباء انفصاله عن زوجته بلقيس مؤخرًا، ونشر صورة له على انستجرام وعلق قائلًا: "خليك مبتسم لأن عندي مثل تضرب عليه الامثلة.. من جهل قدرك عرف معنى الرسوب، ومن عرف قدرك ضمن مستقبله".، وهو ما اعتبره الجمهور تلميحًا إلى علاقته ببلقيس.