إصابة فريدة سيف النصر بفيروس كورونا بعد تعافي شقيقها ووفاة والدتها بالفيروس

فريدة سيف النصر، الفنانة المصرية كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا قبل ساعات عبر حسابها على موقع فيسبوك، وذلك بعد أسابيع قليلة من وفاة والدتها بالفيروس نفسه.

إصابة فريدة سيف النصر بفيروس كورونا

فريدة سيف النصر كتبت عبر حسابها: "يا أنا يا انتي يا كورونا الحقيرة.. يا حبيبتي يا أمي، قد كده كنتي بتتألمي.. دعواتكم بالنصر في معركتي معاها، شديدة، ولكن الله أقوى"، وتفاعل مع تدوينة فريدة عدد كبير من أصدقائها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل من الفيروس، وطالبوها بأن تطمئنهم باستمرار على حالتها الصحية.

فريدة سيف النصر تعاني مع كورونا بعد وفاة والدتها

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وتأتي إصابة فريدة سيف النصر بفيروس كورونا بعد 3 أسابيع من وفاة والدتها بالفيروس أيضًا، حيث عبرت وقتها فريدة عن صدمتها من رحيل والدتها فكتبت عبر حسابها: "أمي رحلت مشيت سافرت يعني ايه؟ يا روحي يا حبيبتي.. مش هنفطر عندك أول يوم رمضان كده برضه يا لوزه"، وتلقت التعازي من عدد من أصدقائها ومحبيها.

أحدث أعمال فريدة سيف النصر

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وكانت الفنانة المصرية قد أقلقت الجمهور على حالة أسرتها وقتها، بعدما أعلنت أن شقيقها قد دخل العناية المركزة وكذلك والدتها قد تم تهيئة غرفتها لتصبح كغرفة عناية، على إثر إصابتهما بفيروس كورونا، وذلك قبل أيام من وفاة والدتها، فكتبت عبر فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله أخي بدر الدين عناية مركزة بعزل المستشفى وأمي العناية المركزة اتعملت بالبيت بأجهزتها لصعوبة نقلها والحركة.. يارب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين"، كما أكدت الفنانة المصرية أنها خضعت أيضًا للعزل المنزلي عقب إصابة والدتها وشقيقها، قبل ان تعلن وفاة والدتها اليوم الإثنين.

وبعدها بفترة أعلنت الفنانة المصرية عن تعافي شقيقها من الفيروس الذي عانى منه لفترة وظل بسببه في العناية المركزة.

وتشارك فريدة سيف النصر في رمضان هذا العام في بطولة مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب وتارا عماد وصبري فواز وهبة مجدي وغيرهم، ومن إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن.