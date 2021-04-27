مسلسل "ضل راجل" الحلقة 15 ظهور فيديو يثبت تورط المتهمين في حادثة ابنة ياسر جلال

في الحلقة 15 من مسسل "ضل راجل"، حارس الأمن الخاص بالملهى الذي يسهر فيه سليم ورفاقه، يملك فيديو يؤكد تورط شلة سليم في حادثة شهد حيث صورهم وهم يأخذونها عنوة إلى سيارة أحدهم، لكنه يطلب من جلال 100 ألف جنيه مقابل الفيديو.

فيديو يقلب حياة الجميع

الدكتورة ملك تقوم بزيارة والد ضابط المباحث يوسف وسط دهشة مكتومة بفرحة من الأخير، ووالده يعجب بها بشدة، ووالد غادة يطلب منها الابتعاد عن سليم، وسليم يطلب من غادة إخافة نادين بشكل أكبر.

ملك تحت التهديد

جلال يخبر ملك بموضوع الفيديو، ومدير المستشفى عزيز يعرف حكاية الفيديو من خلال التجسس على ملك و جلال عن طريق الممرض الخائن، ثم يتصل عزيز بأحد الأشخاص ويقول له أنه يحتاج مقابلته على الفور.

في نهاية الحلقة 15، ملك تصطحب جلال وشهد في سيارتها، وفجأة تقوم سيارة أخرى بالتعرض لهم في وسط الطريق.

المسلسل بطولة ياسر جلال ونور ونيرمين الفقي ومحمود عبد المغني .