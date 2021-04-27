حياة الفهد تعلن وفاة شقيقتها وتنعيها بهذه الرسالة

حياة الفهد النجمة الكويتية كشفت عن وفاة شقيقتها اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على موقع انستجرام، ونعتها برسالة مؤثرة تفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

وفاة شقيقة حياة الفهد

الحساب الخاص بالنجمة الكويتية حياة الفهد على انستجرام أعلن الخبر الحزين قبل قليل، وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت الى رحمة الله تعالى غنيمة أحمد الفهد شقيقة الأستاذة حياة أحمد الفهد.. اللّهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

حياة الفهد تتلقى التعازي من الجمهور

وتفاعل مع النعي عدد كبير من الجمهور الذين قدموا التعازي للنجمة الكويتية في وفاة شقيقتها وتمنوا لها الرحمة والمغفرة ولأسرتها الصبر والسلوان، ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب الوفاة وهل عانت الراحلة من مرض قبل وفاتها أم لا.

في سياق آخر، تشارك حياة الفهد في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "مارغريت" الذي يعرض عبر شاشة MBC، ومسلسل حياة الفهد يشارك في بطولته أيضًا كل من الفنانة البحرينية نور الشيخ ونواف النجم، الفنانة شيماء سليمان، والفنان أحمد العماني، وزينب غازي، وليالي دهراب وحسن البلام وغيرهم، ويعرض العمل على قناة "mbc1" يومياً خلال شهر رمضان في تمام الساعة الثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت السعودية وتكون الاعادة الأولى للمسلسل في تمام الساعة السادسة الا ربع مساءً.

معلومات عن مسلسل "مارغريت"

الحلقات الأولى من مسلسل "مارغريت" شهدت وجود اختلاف كبير بين مارغريت وبناتها والمحيطين بها، بسبب طباعها وعاداتها الانجليزية الصارمة، والتي تقابل بمقاومة من قبل أقارب مارغريت، كما وثقت مارغريت وكأنها قادمة، ليس فقط من بلد آخر، ولكن من عالم وزمن آخر، وكانت محل اهتمام الجميع.

وتنتقل مارغريت من إنجلترا إلى عالم مختلف تمامًا خلال حقبة زمنية معينة، كما تتميز بثقافتها وبتوقعاتها التي غالبًا ما تتحقق، حيث يصفها البعض بكونها ساحرة، كما أنها تتمتع بصفات إنسانية عديدة وتحرص على مساعدة الغير دائمًا.