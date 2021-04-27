سالم السيابي فـي رسالة ماجستير بجامعة السلطان قابوس

أحد أشهر المؤرخين العمانيين

مسقط ــ «الوطن»:

أجازت جامعة السلطان قابوس ممثلة بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية رسالة الماجستير للطالبة عفاف بنت خميس بن عبدالله البلوشية، بعنوان سالم بن حمود السيابي (1908-1993م)، مصادره ومروياته ومنهجيته في كتابة تاريخ عمان الإسلامي. وسعت الدراسة إلى التعريف بشخصية المؤرخ سالم بن حمود السيابي، وبإنتاجه العلمي والفكري وبيان ظروف عصره، وأثر منطلقاته الفكرية على كتاباته التاريخية، والتعرف على نوعية المصادر التي اعتمد عليها، وبيان منهجه في نقل الأحداث، ومدى موضوعيته، ومحاكمته لروايات المؤرخين حول تاريخ عمان الإسلامي.

كما اتبعت الباحثة في دراستها: المنهج الوصفي التحليلي في الحديث عن سيرة المؤرخ وحياته ومدى تأثير ذلك على ثقافته وفكره وآرائه، والمنهج الاستقرائي التحليلي في بيان منهجه في كتابة تاريخ عمان الإسلامي، والمنهج المقارن. تنقسم الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. وتضمنت المقدمة التعريف بموضوع الدراسة، والإشكالية التي تعالجها، وأهدافها وأهميتها والمنهجية المتبعة والدراسات السابقة التي تم الاستفادة منها وهيكلية الدراسة. أما التمهيد فتناولت فيه الباحثة ملامح من خصائص التدوين التاريخي عند العمانيين حتى عصر المؤلف، واشتمل الفصل الأول على نبذة من حياة السيابي وعصره وآثاره، والفصل الثاني اشتمل على المصادر التي اعتمد عليها ومروياته في كتاباته التاريخية، أما الفصل الثالث فقد خصص للحديث عن منهجية السيابي في كتابة تاريخ عمان الإسلامي. توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة من أهمها: تنوع وثراء معارف الشيخ السيابي التي ساهمت في تشكيل شخصيته، واتكاؤه على ذلك الثراء والتنوع في كتابة تاريخ عمان الإسلامي، وعلى تمكنه من نقد الرواية التاريخية، فهو لم يكتف بالنقل، وإنما حرص على فحصها ومقارنتها بشواهد وروايات اخرى، بالإضافة إلى مراجعته الذاتية لما كان يكتبه. أشرف على الرسالة الدكتور علي الريامي أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد، وشارك في الإشراف العام الدكتور بدر العلوي الأستاذ المساعد بالقسم. وترأس اللجنة الدكتور عبد الوهاب كريم، وعضوية الممتحنين: الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد المنعم سلامه أبو العلا (ممتحن خارجي)، والدكتور محمد القدحات أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك بقسم التاريخ.