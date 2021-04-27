تواصل منافسات المسابقة الثقافية بإزكـــي

ازكي من : يوسف بن سعيد المنذري

تواصلت للأسبوع الثاني المسابقة الثقافية لمشرفي اللجان الإعلامية بالفرق الأهلية بولاية إزكي بنسختها الأولى وذلك بمشاركة 15 فريقا، وشهدت الجولة الأولى تنافسا من الفرق المشاركة لضمان التأهل للدور القادم حيث جاءت النتائج متقاربة كما استطاعت بعض الفرق تحقيق العلامة الكاملة حيث تتأهل 6 فرق للدور المقبل وذلك للتنافس على ورقتي الجولة الحاسمة والأخيرة التي تحدد المركزين الأول والثاني، وتركز المسابقة في مضامينها حول محافظات السلطنة والمواقع الأثريــة والسياحية وأبرز الشخصيات عبر التاريخ والمعلومات العامة التي تساهم في إثراء المشاركين من خلال رفع معدل المعرفة وخلق أجواء التنافس واستثمار أوقات الشباب، وتمكن فريقا جرنان وســـدي من تحقيق العلامة الكاملة برصيد 100 نقطة، فيما حقق فريق القريتين 90 نقطة ،وفرق النصر والحميضــة وقلعة العوامر برصيد 80 نقطة.

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