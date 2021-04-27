الاختيار2.. الأمن الوطني يحبط مخطط اغتيال السيسي  



واصل مسلسل الاختيار 2، حلقة اليوم، والتي تضمنت مواصلة قطاع الأمن الوطني جهوده لضبط عناصر الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي وقيادات تنظيم بيت المقدس الإرهابي لإحباط عمليات إرهابية واغتيالات لشخصيات كبرى تضمنت ايضًا إحباط الأجهزة الأمنية في مارس 2014 مخطط لعناصر أنصار بيت المقدس الإرهابي خلية عرب شركس لاغتيال وزير الدفاع آنذاك الفريق عبد الفتاح السيسي بسيارة مفخخة بخط سير موكبه.

فيما واصل النجم كريم عبد العزيز الضابط زكريا بقطاع الأمن الوطني تحقيقاته مع عنصر تكفيري يدعى فارس، ويعد من أهم العناصر وقادت اعترافاته إلى الوصول لخلية أنصار بيت المقدس بمنطقة عرب شركس بالقليوبية.

تعود بداية القضية إلى مداهمة الأجهزة الأمنية بالقليوبية في 21 مارس 2014، مخزن للمتفجرات في منطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عنه استشهاد اللواء ماجد صالح، والعميد ماجد شاكر إلى جانب مصرع 6 إرهابيين.

وبمداهمة الوكر الإرهابي في منطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية، عثرت الأجهزة الأمنية على العديد من المضبوطات التي شملت مواد شديدة الانفجار بإجمالي 1580 كيلو جرامًا، و20 برميل بلاستيك من مادة "الإنفو"، و3 براميل بلاستيك من مادة أمنيوم بروكسيد شديدة الانفجار بإجمالي 180 كيلو جرامًا، و14 برميلًا من الصاج من مادة "T.N.T" بودرة شديدة الانفجار بإجمالي 1040 كيلو جرامًا.

وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق أكد أن عناصر خلية عرب شركس الإرهابية كانوا يستهدفون جميع القيادات الكبرى للجيش والشرطة والمنشآت الشرطية والعسكرية.



وأحيل المتهمون إلى محاكمة عسكرية عاجلة، والتي صدقت على حكم نهائي بإعدام 7 أشخاص والمؤبد لاثنين آخرين من أعضاء تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابية في ما تعرف بقضية "عرب شركس".

وعقب التصديق على الحكم تقدم المحكوم عليهم بطعن على الحكم، ولكنه قوبل بالرفض، وأيدت المحكمة العسكرية العليا للطعون حكم الإعدام الصادر ضد 7 من المحكوم عليهم في قضية "عرب شركس"، والمؤبد لاثنين منهم مرة أخرى.

ونفذ قطاع مصلحة السجون، حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين بالقضية، منذ شهرين بتاريخ 17 مايو 2015 ليسدل الستار على قضية "عرب شركس".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشري، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبد اللطيف ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأشرف عبد الباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد.

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.