مسلسل "موسى" الحلقة 15 محمد رمضان يفقد قبر والدته

في الحلقة 15 من مسلسل "موسى"، موسى يقوم بأول عملية تهريب لصالح المعلم وهبة في مقابل 10 جنيهات كأجر له على العملية الخطيرة، وعندما يذهب ليبحث عن رفات أمه ليبني لها مقبرة ليدفنها فيها، لم يجد النخلات التي دفنها بجانبها ليجد مكانها بيتا جديدا، فيكسو الحزن قلب موسى من جديد.

شهاب يذهب لبيت شفيقة

شهاب باشا يذهب إلى منزل شفيقة وفانية محملا بالورود ليصالح شفيقة التي تتقبل الورد منه في البداية ثم ترفضه بعد أن قال لها أن مجيئه لا يعني الاعتذار، فتلقي بالورد في وجهه فيزداد إعجابا بها.

شداد لازال يطارد الشيخ صالحين حتى لا يقوم بتدريس القرآن في منزله و لكن بخيته تدافع عن الشيخ صالحين وتقف في وجه شداد قائلة له أنها لن تنسى مواقف موسى والشيخ معها ومع أهلها، بل وتدعي أنها ستتزوج من الشيخ صالحين فيضربها شداد.

شداد يجهز فخ لموسى

شداد يذهب لهمام الذي عاد للبلدة ويسأله عن موسى، فينكر همام في البداية أى معرفته بأى معلومات عن موسى، وبعد تهديد شداد له يخبره همام بأنه شاهد موسى بالفعل، فطلب منه شداد أن يخبر موسى بأن جده صالحين مريض حتى يأتي لزيارته وهنا سيأخذ شداد بالثأر.

الفتاة زبدية تنصب على المعلم وهبة لصالح عدوه اللدود المعلم غريبة لكنه يسترجع ما أخذته ويهدد المعلم غريبة.

المسلسل بطولة محمد رمضان وهبة مجدي وسمية الخشاب وإخراج محمد سلامة .