نرمين الفقي بوجهين مختلفين في رمضان 2021.. وهكذا تحولت من الفتاة الرومانسية إلى المرأة القوية

تطل الفنانة نرمين الفقي من خلال دراما رمضان2021، بعملين مميزين وهما "ضل راجل" بالاشتراك مع ياسر جلال و نور ومحمود عبد المغني ومحمد عادل وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، أما المسلسل الثاني فهو "النمر"، ويشاركها في البطولة محمد إمام وهنا الزاهد ومحمد رياض وبيومي فؤاد وعلاء مرسي ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

نرمين الفقي تتمرد على بنت الأثرياء

نلاحظ من خلال مسلسل"ضل راجل"، أن الفنانة نرمين الفقي قامت بالتمرد على ملامحها التي أجبرتها أن تكون ابنة الأثرياء في أغلب الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

وظهرت في هذا العمل على أنها أم من طبقة فقيرة، تعاني من العجز في قدميها وتظل طوال الحلقات طريحة الكرسي المتحرك.

ويعد هذا الدور تمردًا وتغيرًا في تاريخ نرمين الفقي الفني على مدار سنوات عملها في الدراما، هذا إلى جوار الناحية الرومانسية التي نالت إعجاب الجمهور في العمل، والتي جمعت بينها وبين زوجها في العمل ياسر جلال، والتي أعادت الجمهور إلى زمن الرومانسية الهادئة الغير مفتعلة.

ودارت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل"ضل راجل"، حول جلال "ياسر جلال" وزوجته"هدى"، التي تعاني من عجز في قدمها أجبرها الجلوس على كرسي متحرك، وتعيش قصة حب مع زوجها وهو من يتحمل المسئولية كاملة بسبب عجزها وتتعرض ابنتها لحادث إجهاض إجباري، ليتم صدمتها بأنها كانت على علاقة بأحد الرجال التي حملت منه، وتحاول إيجاد حل للوقوف إلى جوار ابنتها.

ست الصاغة.. المرأة القوية

مع قرار نرمين الفقي في التمرد على وجهها الفني البرئ، ظهرت بدور المرأة ذات الصيت والشهرة والكلمة المسموعة في مسلسل "النمر"، وهو مسلسلها الرمضاني الثاني، لتفاجئ الجمهور بسيدة ترتدي عباية تليق مع صاغة الدهب التي تعيش بها.

بالإضافة إلى قوتها و سيطرتها على محال للذهب ورجال الصاغة لكي تحافظ على ما حققته من مكاسب، وساعدها في البراعة بتأدية دورها خضوعها للتدريب على أيدي أصحاب المهنة ذاتهم لكي تستطيع إتقان دورها.

وقال عنها مؤلف العمل محمد صلاح العزب، أن ما تقدمه نرمين الفقي من دور في مسلسل"النمر" سيجعلها مختلفة على الجمهور وهذا بسبب أن الدور سيكون فارق جدا في مشوارها وأول مرة تقوم بتجسيده في حياتها، فهو دور معلمة شعبية في الصاغة من تجار الدهب الكبار".

ودارت أحداث الحلقات السابقة حول السيدة شمس، والتي تؤدي دورها نرمين الفقي، وهي أحد كبار الصاغة، والتي تعرضت لسرقة مبالغ مالية كبيرة ممن المحل الخاص بها لبيع الدهب، على إيدي"النمر"، الذي يؤدي دوره محمد إمام.

ورصدت مبلغ مليون جنيه لمن يعثر عليه، وكان ذلك بالاتفاق مع رجال الصاغة الآخرين الذين قام محمد إمام بسرقتهم.

آخر أعمال نرمين الفقي

وكانت آخر الأعمال التي شاركت بها نرمين الفقي دوت الخليج "لؤلؤ"، والتي شاركت به مع مي عمر وإدوارد وأحمد زاهر ومن تأليف محمد مهران وأشرف على الإخراج محمد سامي.