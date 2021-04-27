مسلسل "الطاووس" الحلقة 16.. أمينة ترفض التنازل عن القضية

مسلسل "الطاووس" الحلقة 16 شهدت أحداث مثيرة، بتراجع أمينة "سهر الصايغ" في اللحظات الأخيرة عن التوقيع على تنازل عن قضيتها ضد المغتصبين بعد عرض أموال ضخمة عليها.

مسلسل "الطاووس" الحلقة 16

ودخلت أمينة "سهر الصايغ" في حالة حيرة شديدة، بعد عرض أحمد فؤاد سليم عليها مبلغاً من المال وشقة جديدة والتكفل بمصاريف دراستها الجامعية مقابل تنازلها عن القضية ضد المغتصبين، والذين يتولى الدفاع عنهم ووالد أحد المتهمين، ويهددها أيضاً بعد اختطافها ويؤكد لها إن موقفها القانوني في القضية ضعيف وعليها أن تقبل بعرضه لها.

أحداث مسلسل "الطاووس"

وتقع أمينة في حيرة وتستشير شقيقتها والتي تقنعها بالموافقة على العرض والتنازل عن القضية، ولكن محاميها جمال سليمان يرفض الأمر ويوبخها ويطلب منها عدم التنازل والحفاظ على موقفها وكرامتها، وتتذكر كلماته في اللحظة الأخيرة أثناء توقيعها على التنازل، وترفض التنازل عن القضية وتكمل مشوارها لاسترداد حقها من الجناة.

مسلسل "الطاووس"

وشهدت الحلقة عدة أحداث أخرى مثيرة مثل تورط المذيعة رانيا محمود ياسين في القضية وفي واقعة خطف أمينة، وكذلك الأفراج عن جمال سليمان بعد اتهامه في واقعة مقتل أحد المتورطين في قضية الاغتصاب والذي نشر فيديو اعترف به بالواقعة، ولكن يكتشف أن أصدقائه وشركائه في الجريمة هم من فعلوا ذلك إخفاء للواقعة، وتحقق الشرطة في مقتلة وتبحث في محتويات هاتفه على أي دليل يساعد في الجريمة.

مسلسل "الطاووس" أثار جدلاً كبيراً في الفترة الماضية بسبب أحداثه الجريئة، وواجه صناعه أزمة وذلك بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر التحقيق بشأن المشاهد الجريئة التي قدمت في الحلقات الأولى للمسلسل، ليتم بعدها الموافقة على عرض بقية الحلقات في ظل تضامن عدد كبير من النجوم والجمهور مع المسلسل والاشادة بقصته وتناوله أحداث إجتماعية جريئة، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم بجانب سهر الصايغ وأبرزهم جمال سليمان وجمال عبد الناصر وهبة عبد الغني وفرح الزاهد وأحمد فؤاد سليم وخالد عليش وغيرهم.