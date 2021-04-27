مسلسل"نسل الأغراب" الحلقة 15 جليلة توافق على الاختيار بين عساف وغفران

في الحلقة 15 من مسلسل"نسل الأغراب"، بعد العلقة الساخنة الساخنة التي تلقاها مصطفى على يد علي الغريب، مصطفى يرسل بمجموعة من المجرمين المسلحين بالرشاشات ليقتلوا علي الغريب وكل من معه في كمين الشرطة، وبالفعل بدأوا الهجوم لكن علي الغريب ورفاقه يستطيعون النجاة والقبض على الجناة.

جليلة توافق على الاختيار

عساف الغريب يشعر باطمئنان كبير بعد قرار غفران بتخيير جليلة وإعطائها حق الاختيار بينهما، وفاطمة تحذره من أن ذلك الإطمئنان الكبير قد يكون خطأ منه.

حمزة يتأسف لغفران الغريب على طريقة تعامله معه حيث دفع والده من يده عندما كان غفران يتشاجر مع أمه جليلة، وغفران يحذره من أن يخسر حبه له مهما كانت العلاقة بينه " أى غفران" وبين جليلة.

جليلة تستغرب من أن والدتها ترفض الجلوس في جلسة تخييرها بين عساف وغفران في حين أن غفران نفسه قد وافق.

عزيزة ملقاة على الأرض

عساف الغريب يستلم صفقة الأسلحة، ويقول لبكري أنه يفكر في الزواج من الغازية دهب بعد أن سأله بكرى عن كثرة ذهابها إليه.

في نهاية الحلقة 15 من مسلسل "نسل الأغراب"، عزيزة تظهر وهي ملقاة على الأرض وابنتها تصرخ.

المسلسل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر ومحمد دياب وإخراج محمد سامي