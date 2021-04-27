مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 16 تطورات جديدة في علاقة صافي وحياة

مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 16 شهدت أحداث مثيرة وصادمة، وأبرزها وفاة والدة صافي الذي يجسده "قصي خولي".

مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 16

ومن أبرز أحداث الحلقة 16 من مسلسل "2020" وفاة والدة "صافي" والذي يجسده الفنان قصي خولي، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية بسبب مشاجرة صافي مع شقيقه أمامها، ولم تحتمل الأمر وسقطت في المنزل وتوفيت بعد نقلها المستشفى، وانهار صافي في المستشفى وشعر بالذنب وانه من تسبب في وفاة والدته.

أحداث مسلسل "عشرين عشرين"

ونشبت مشاجرة بين صافي وشقيقه، بعد عودة الأخير إلى المنزل رغم تعليمات شقيقه له بالهروب من الشرطة، ولكن شقيقه يرفض الاستماع إلى نصائحه ويخبره إنه حر في قراراته ولا يريد الهرب مجدداً، وينفعل صافي عليه ويكشف سره أمام والدته بتعاطيه المخدرات وهو ما سبب صدمة كبيرة لوالدته قبل ان تسقط أرضاً بسبب حزنها على ابنها وبعد مشاجرتهما العنيفة في المنزل.

وتواسي "حياة" نادين نجيم صافي في المستشفى بعد وفاة والدته وتسانده في هذا الموقف الصعب، في الوقت الذي تتنصت به الشرطة على منزل صافي من خلال حياة، واستمعت إلى الخلاف بين الشقيقين والمشاجرة العنيفة بينهما.

مسلسل "عشرين عشرين"

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل "2020" تطورات كبيرة في علاقة صافي وحياة بعد التقارب بينهما، وذهب صافي مع حياة في سهرة رومانسية احتفالا بعيد ميلادها، ويقرر في هذه الليلة أن يعترف لها بحبه ويقدم لها هدية ثمينة، وفي نهاية الليلة توجه حياة الشكر لصافي على كل ما قام به وتطلب منه الصعود إلى منزله من أجل الاطمئنان على والدته وعند دخولهما يصدمان بوجود شقيقه يزن وتبدأ مشاجرتهما التي تسببت في وفاة والدتهما.