مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25تساؤلات عدة حول مواعيد عرض مسلسل كوفيد 25 ليوسف الشريف على جميع القنوات، الذي سيتم عرضه في منتصف شهر رمضان 2021، على أن يضمن 15 حلقة فقط بدلا من 30 حلقة، وسط انتظار جمهور الفنان الشاب.

وفيما يلي مواعيد عرض مسلسل «كوفيد 25» على القنوات الفضائية في مصر والوطن العربي.

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الأولى من مسلسل كوفيد 25 على قناة ON الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، فيما ستتم الإعادة الأولى 7 صباحا، على أن تُعرض الإعادة الثانية 11:30 صباحًا بتوقيت مصر.

وسيتم عرض مسلسل كوفيد 25 الساعة 2 مساء على قناة ON Drama، وستتم الإعادة الأولى 9:30 صباحا، على أن تتم الإعادة الثانية 6:30 مساءا.

وتعرض قناة الحياة الحلقة الأولى الساعة 6:30 مساء، على أن تتم الإعادة الأولى في 5:30 صباحا، والإعادة الثانية 10 صباحا.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل «كوفيد 25» على قناة الحياة مسلسلات في الساعة 8 مساءا، على أن تتم الإعادة الأولى 4 صباحا، الإعادة الثانية 7:30 مساء، والإعادة الثالثة 3:00 عصر.

وتعرض قناة مصر الأولى الحلقة الأولى من مسلسل كوفيد 25 الساعة 7:45 مساءا، على أن تتم الإعادة الأولى 2 صباحا، فيما تُعرض الإعادة الثانية 10 صباحا.

ويُعرض المسلسل على قناة روتانا خليجية الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، على أن تكون الإعادة 9:30 صباحا بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل «كوفيد 25» عبر منصة Watchit ومنصة شاهد VIP.

يذكر أن مسلسل «كوفيد 25» ينتمي إلى الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة، من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

(الوطن المصرية)