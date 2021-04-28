جوجل يحتفل بالذكرى 75 لميلاد الفنان نور الشريف.. بالصورة

نور الشريف، الفنان المصري الراحل، تصدرت صورته اليوم واجهة محرك البحث "جوجل"، احتفالاً بالذكرى 75 لميلاده.

نور الشريف يتصدر واجهة جوجل

واحتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف الـ75، من خلال وضع صورته على الصفحة الرئيسية للموقع، وتصدر الفنان نور الشريف واجهة الموقع وقائمة الأعلى بحثاً احتفالاً بذكرى ميلاده، ونشر جوجل 3 صور مختلفة لنور الشريف من شخصياته المختلفة من أعماله السينمائية.

مي نور الشريف تحتفل بذكرى ميلاد والدها

واحيت مي نور الشريف ذكرى ميلاد والدها أيضاً عبر حسابها بانستقرام، وأعادت نشر صور والدها من على واجهة محرك البحث جوجل، وعلقت برسالة قالت بها:" يا حبيبي عيدك في الجنة إن شاء الله يا رب.. دائما رافع راسي وفخورة اني بنتك.. بنت نور الشريف".

وولد الفنان نور الشريف في عام 1946 في القاهرة، ويعتبر من رموز السينما والفن المصري والعربي، وقدم في مسيرته عشرات الأعمال المميزة والشهيرة، واختار لنفسه إسم فني "نور الشريف" بدلاً من إسم مولده محمد جابر محمد عبد الله، وبدأ مسيرته في فترة الستينيات بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول على دفعته، والتحق بالمسرح مع الفنان سعد أردش والذي قدمه في مسرحية "الشوارع الخلفية" قبل تقديم أول أعماله في السينما في فيلم "قصر الشوق" في عام 1966.

أعمال الفنان الراحل نور الشريف

وانطلق نور الشريف منذ الستينيات في مسيرته بالسينما، وحقق شهرة واسعة في فترة السبعينيات والثمانينات، ومن أبرز أفلامه في السينما أفلام:"البحث عن سيد مرزوق"، "المصير"، "دماء على الأسفلت"، "جري الوحوش"، "آخر الرجال المحترمين"، "العار"، "سواق الأوتوبيس"، "حبيبي دائماً"، و"الحفيد" وعشرات الأعمال والأدوار الأخرى، واختتم مسيرته بآخر أعماله في السينما في فيلم "بتوقيت القاهرة" عام 2015 قبل وفاته بفترة قليلة.

وقدم نور الشريف في الدراما عدة أعمال لا تنسى وتعتبر من أشهر المسلسلات المصرية، ومنها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" و"عائلة الحاج متولي" و"العطار والسبع بنات" و"الدالي"، بالإضافة إلى أعماله التاريخية والدينية مثل مسلسل "هارون الرشيد" و"عمر بن عبد العزيز" وغيرها، وكانت آخر أعماله في الدراما في مسلسل "خلف الله" عام 2013.