مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 15 قدرية تخطط للانتقام من غزل

مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 15، تشهد أحداث مثيرة ومشوقة في أحداث المسلسل وعلى رأسها تخطيط قدرية للانتقام من غزل فهل تنجح في خطتها؟

مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 15

ومن أبرز أحداث الحلقة 15 من مسلسل "اللي مالوش كبير" تعرض "مفاتن" التي تجسدها إيمان السيد للضرب، وذلك بعد مخطط من "بدرية" دينا فؤاد للانتقام من "غزل" ياسمين عبد العزيز، بسبب تقاربها مع زوجها أحمد العوضي "الخديوي"، وأرادت أن تعتدي عليها ولكنها نجت، وتحقق الشرطة في الواقعة وسبب تعرض مفاتن للضرب وغيرها من الوقائع.

أحداث مسلسل "اللي مالوش كبير"

وتشهد الحلقة 15 من مسلسل "اللي مالوش كبير" المزيد من المشاهد الرومانسية بين غزل والخديوي "أحمد العوضي"، والذي يعدها بالدفاع عنها وتخليصها من جبروت زوجها عابد "خالد الصاوي"، وينقلها إلى مكان آخر خارج مزرعته بعد أن اكتشف مكانها وبسبب خوفه عليها، ويبدأ الخديوي في حيلة جديدة من أجل الانتقام من عابد تيمور والإيقاع به من خلال كشف تجارته للسلاح.

مسلسل "اللي ملوش كبير"

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل "اللي ملوش كبير" سعي عماد لإقناع عابد تيمور بضرورة طلاق غزل منه، ويلمح له بأن يتزوج من شقيقته الأخرى، في وقت يتصل "رفعت" خالد سرحان بعابد تيمور ويبلغه بأن غزل عادت إلى مزرعة الخديوي، ويفكر بعض أهالي منطقة الخديوي من قتل "مالك" محمود عمرو ياسين، لكن رفعت يرفض ذلك ويؤكد لهم أن لديه خطة جديدة، وتنقل غزل إلى مكان جديد بمساعدة الخديوي لكن الشيخة زغروطة تصل إليه وتستعد للاعتداء عليها.

وتواجه غزل والدتها وأسرتها برغبتها في الابتعاد عن حياتهم، وأن زواجها من عابد تيمور لن يستمر أكثر من ذلك، مما يجعل شقيقتها تهددها بالانتقام في حال قيامها بهذا، وبعد وصول عابد إلى منزل والدها تسعى غزل للهروب منه، وتنجح في الابتعاد عن المنزل، وأثناء هروبها تجد "الخديوي" أحمد العوضي في طريقها، ويكشف له أن "مفاتن" إيمان السيد قد ابلغته بتفاصيل ما حدث لها، لذلك سعى للوصول إلى اقرب مكان تتواجد فيه ليجدها، وتذهب غزل معه إلى المزرعة من جديد.