نجحت يسرا - مريم فى الحصول على المستشفى الخاصة بها بعد ما استولى ونصب عليها يوسف - باسل خياط خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل "حرب أهلية"، وكشفت "مريم و فريدة" ، لباسل خياط كيف خططا للانتقام منه بعدما خدع يسرا - مريم بمرضها، واتفقا الثنائى لخداعة فى إطار درامى مشوق.

وتوالت أحداث الحلقة باكتشاف يسرا - مريم بأنها ليست مريضه بورم خبيث فى المخ بعد ما ذهبت إلى صديقتها فريده - أروى جودة فى لندن وعرضتها على طبيب متخصص فى الأوارم الخبيثة وتبين أنها سليمة .

وانتهت الحلقة بمفاجأة أروى جودة - فريدة لزوجها باسل خياط - يوسف"، حيث قامت بالإبلاغ عنه أنه تهجم عليها في المنزل، لتأتي الشرطة للقبض عليه وتنتهي الحلقة على ذلك.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة: يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروة الأزلي، برلنتي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يسرا تخطط مع أروى جودة لخداع باسل خياط بالحلقة 15 فى حرب... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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