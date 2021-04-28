مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 15 فيديو انهيار وبكاء صافي بعد وفاة والدته

مسلسل عشرين عشرين الحلقة 15 انهيار وبكاء صافي بعد وفاة والدته مشهد تصدر حديث رواد السوشيال ميديا بعد وفاة والدته (أم صافي) التي لعبت دورها رندة كعدي، فبدا قصي خولي غارقاً في المشهد بكل تفاصيله فأبدع في تجسيده حتى أنه أبكى العديد من المشاهدين تاثراً وحزناً على حالته.

انهيار وبكاء صافي بعد وفاة والدته

انهيار وبكاء صافي بعد وفاة والدته في الحلقة 15 جاء مؤثراً للغاية، وتفاعل معه الجمهور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبروا عن حزنهم وتأثرهم الشديد بإنهيار صافي "قصي خولي" الذي أتقن هذ المشهد بالكثير من البراعة والإبداع لفقدانه والدته امام عينيه، حتى وصف البعض مشاهده هذه بأنها الأقوى له في مسيرته الفنية.

وتوفيت والدة صافي بسبب مشاجرة ابنها صافي مع شقيقه يزن أمامها، فلم تحتمل الأمر خاصة بعد علمها بأن الأخير يتعاطي المواد الممنوعة، فسقطت مغشيا عليها في المنزل وتم تأكيد وفاتها في المستشفى، فلم يتقبل صافي الأمر بداية وظن أن والدته مغشيا عليه، الا انه سرعان ما انهار بالبكاء وشعر بالذنب وانه من تسبب في وفاة والدته.

وتحاول كل من رسمية "كارمن لبس" وسما "نادين نجيم" مواساة صافي ومساندته حتى بعد خروجه من المستشفى لكنه يطلب منهما تركه بمنزله بمفرده، ليبدأ بمناداة والدته الراحلة ويطلب منها العشاء رغم علمه بوفاتها، ثم يقول لها بأنه اشتاق لها، ويحضن نبتة "الريحان" التي كانت تسقيها والدته يومياً وتهتم بها، ويبدأ بشم النبتة علّ رائحتها تشفي قليلاً من غليله نحو رائحة والدته.

كارمن لبس بدورها علقت على مشهد بكاء قصي خولي عبر تويتر وكتبت قائلة :" قصي فظيع!!! بكل شي حاضرتو قبل، بعد ما شفت لهلق حدا أبدع بهيك مشهد بهالطريقة! أكتر ممثل رجل عم يبكي أثّر فيي بحياتي، فظيع".

وكانت ام صافي دخلت الى قلوب الجمهور بطيبتها مع الجميع، وبدور الأم الحنونة مع أولادها، وهي التي احتضنت سما في منزلها هربا من عنف شقيقها لها.

قصة مسلسل عشرين عشرين

قصة مسلسل عشرين عشرين تدور حول الثأر والعدالة والحب، فتجسد نادين نجيم دور رقيب في قوى الأمن الداخلي، وتقرر إكمال مسيرة شقيقها "جبران" (رامي عياش) الذي يقُتل على أيدي عصابة تتاجر في المخدرات، في حين أن قصي هو العقل الإجرامي المدبّر لتلك العصابة، والعمل من كتابة بلال شحادات ونادين جابر ومن توقيع المخرج فيليب أسمر وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني وغيرهم كما يطلّ النجم رامي عياش كضيف على العمل.