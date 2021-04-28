أشاد الفنان مصطفى قمر بأداء الفنانة داليا مصطفى في الحلقة الـ15 من مسلسله "فارس بلا جواز". وقال "مصطفى" عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام": "عروسة النهارده أختي الغالية الفنانة داليا مصطفى ودور العروسة الرياضية قوي لدرجة الهوس أحسنتي يا داليا عملتي الدور بإتقان وبراعة وخفة دم ألف شكر يا داليا نورتينا وشرفتينا". مسلسل "فارس بلا جواز" من بطولة الفنان مصطفى قمر، وطارق عبدالعزيز، وسليمان عيد، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وعدد من ضيوف شرف، من بينهم هنا شيحة، داليا البحيري، هيدي كرم، أسماء أبو اليزيد، أوس أوس، وتيام مصطفى قمر، وتأليف فداء الشندويلي، وإنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام. مصطفى قمر يشيد بداليا مصطفى في الحلقة الـ15 من "فارس بلا جواز"

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