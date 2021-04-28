شاهد.. الحلقة 15 من مسلسل ”اللي مالوش كبير”

تتعرض مفاتن، الفنانة إيمان السيد، للضرب تحدث بها إصابات متفرقة في الجسد على يد مجهولين، بعد أن انتقلت للعيش في شقة مع غزل، الفنانة ياسمين عبد العزيز، ذلك خلال أحداث الحلقة ال١٥ من مسلسل "اللي مالوش كبير".

ويحيك عابد تيمور، الفنان خالد الصاوي، خطته لشقيق الخديوي، الفنان أحمد العوضي، حتى يتمكن منه من خلاله.

"اللي مالوش كبير" سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، فتوح أحمد، عايدة رياض، محمود ياسين، دينا فؤاد.