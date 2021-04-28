جوجل يحتفل بذكرى ميلاد نور الشريف

احتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم بذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف. وتحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2015. ووضع موقع جوجل، على واجهته الرئيسية، 3 صور للفنان الراحل نور الشريف بمناسبة الذكرى 75 لميلاده.

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