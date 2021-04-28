سعد الصغير ينسحب من العرافة على الهواء خلال حواره مع الإعلامية بسمة...

انسحب المطرب الشعبي، سعد الصغير، على الهواء خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على شاشة "المحور".

ورفض سعد الصغير، عرض أحد الفيديوهات خلال برنامج "العرافة"، قائلًا:"دا فيها خراب.. كله كوم والفيديو دا كوم.. هتخربوا مستقبلي".

وانفعل المطرب الشعبي، قائلًا لبسمة وهبة: "حرام عليكي أنا عندي عيال.. أنا ماشي ومش عاوز حاجة.. دا خراب بيوت".

وأجاب عن سؤال بسمة وهبة، "ليك وش واحد ولا بوشين"، قائلًا:" أعيش في حياتي بوش واحد، وقدام مراتي بوشين"، وقال: "زوجتي دى جبل، ولو عملت حاجة تاني بحقها، هبقى إنسان قذر".

وذكر سعد الصغير أنه عضو عامل بنقابة الممثلين، مضيفًا: "معرفش أغني.. وخدت الكارنيه بدعاء الوالدين".

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