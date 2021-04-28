تعرف على احداث الحلقة ١٥ من مسلسل ”لعبة نيوتن”

بكت الفنانة منى زكي التي تجسد دور هنا في مسلسل "لعبة نيوتن" وتأثرت امام القاضي وطلبت منها ان تمنحها حضانة طفلها " إبراهيم "خلال احداث الحلقة ال١٥.

وطلب مؤنس " محمد فراج " الزواج من هنا " منى زكي "، بينما يحاول الفنان محمد ممدوح طليق هنا التواصل معها عن طريق تليفون شقيقتها إلا أنها تغضب وتغلق المكالمة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان،و تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.