قريبًا.. علي ربيع يقدم فيلما على طريقة Home Alone

تفوق مسلسل "خلي بالك من زيزي" قائمة المجموعة الأولى في منافسات كأس إنرجي للدراما، على راديو إينرجي.

تضم المجموعة الأولى مسلسلات كله بالحب، نجيب زاهي زركش، أحسن أب، فارس بلا جواز.

وأُذيعت خلال الحلقة تقرير موسيقى ساخر حول أشهر التريندات والمقولات التي انتشرت في المسلسلات وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرت الفنانة أنوشكا مكالمة هاتفية مع برنامج كأس إنرجي، التي عبرت عن سعادتها بردود فعل الجمهور على مسلسل نجيب زاهي زركش، مشيرة إلى أن السمة الأساسية في العمل مع الفنان يحيى الفخراني هي الانضباط في اللوكيشن رغم طول مواعيد التصوير.

وأشارت أنوشكا إلى أن فريق المسلسل كان ملتزما بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والجميع كان يلتزم بارتداء الكمامة فيما عدا الفنان الواقف أمام الكاميرا، ونصحت الجمهور بتوخي الحذر خلال هذا الوقت.

وعبرت عن سعادتها عن وصول الخط الكوميدي في نجيب زاهي زركش وتداولها على السوشيال ميديا، ووعدت الجمهور بمزيد من الأحداث التي ستلقى إعجابهم قائلة: "المسلسل لسه هيسخن".

كما استضاف محمد طارق أضا على الهاتف النجم علي ربيع، الذي قال إن تقديم مسلسله أحسن أب على 15 حلقة كان قرارا متخذ مسبقا، موضحا أنه يحب التواجد طوال شهر رمضان.

وأشار علي ربيع إلى أن الطفل الذي يقدم البطولة معه سيشاركه قريبا في فيلم على طريقة Home Alone ، وهو طفل كوميديان موهوب وخياله واسع وشبهه بالفنان أحمد حلمي.