قريبًا.. علي ربيع يقدم فيلما على طريقة Home Alone

تفوق مسلسل "خلي بالك من زيزي" قائمة المجموعة الأولى في منافسات كأس إنرجي للدراما، على راديو إينرجي.
تضم المجموعة الأولى مسلسلات كله بالحب، نجيب زاهي زركش، أحسن أب، فارس بلا جواز.
وأُذيعت خلال الحلقة تقرير موسيقى ساخر حول أشهر التريندات والمقولات التي انتشرت في المسلسلات وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرت الفنانة أنوشكا مكالمة هاتفية مع برنامج كأس إنرجي، التي عبرت عن سعادتها بردود فعل الجمهور على مسلسل نجيب زاهي زركش، مشيرة إلى أن السمة الأساسية في العمل مع الفنان يحيى الفخراني هي الانضباط في اللوكيشن رغم طول مواعيد التصوير.
وأشارت أنوشكا إلى أن فريق المسلسل كان ملتزما بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والجميع كان يلتزم بارتداء الكمامة فيما عدا الفنان الواقف أمام الكاميرا، ونصحت الجمهور بتوخي الحذر خلال هذا الوقت.
وعبرت عن سعادتها عن وصول الخط الكوميدي في نجيب زاهي زركش وتداولها على السوشيال ميديا، ووعدت الجمهور بمزيد من الأحداث التي ستلقى إعجابهم قائلة: "المسلسل لسه هيسخن".
كما استضاف محمد طارق أضا على الهاتف النجم علي ربيع، الذي قال إن تقديم مسلسله أحسن أب على 15 حلقة كان قرارا متخذ مسبقا، موضحا أنه يحب التواجد طوال شهر رمضان.
وأشار علي ربيع إلى أن الطفل الذي يقدم البطولة معه سيشاركه قريبا في فيلم على طريقة Home Alone ، وهو طفل كوميديان موهوب وخياله واسع وشبهه بالفنان أحمد حلمي.
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