غموض وراء أزمتين في حياة شيماء سيف في أقل من شهر

في أقل من شهر، تصدرت الفنانة شيماء سيف المشهد على السوشيال ميديا، وتريند محرك البحث جوجل وموقع التدوينات القصيرة تويتر، بسبب أزمتين يلعب الغموض دور وراءهما.

فالأزمة الأولى التي مرت بها شيماء سيف، كانت بعد نشرها عبر خاصية «الاستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» : «الحمد لله على كل حال.. كل شيء نصيب»، والأمر الذي جعل الناس يتوقعون انفصالها عن المنتج محمد كارتر، إلا أنها رفضت هي وزوجها التعليف على الأمر، وكذلك لم ينف الطرفان أو يؤكدا الخبر، ليظل الأمر غامضا غير مفهوم، وكان ذلك في بداية شهر أبريل.

أما الأزمة الثانية فهذه الأيام، حيث تصدرت شيماء سيف هاشتاج على موقع التدينات القصيرة «تويتر» بـ «شيماء سيف تروج للبيدوفيليا»، بسبب انتشار مقطع فيديو لها يعود لعام 2016، في أحد مشاهد أعمالها الدرامية.

وظهرت شيماء سيف في مقطع الفيديو بمشهد بالمسلسل الكوميدي «صد رد»، وهي تؤدي دور أمام مخرج داخل المشهد التمثيلي، وهي تحاول إغواء طفل صغير وتقبيله بشكل أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يحثها المخرج على إغواء الطفل وتستمر هي في تقبيله فيما يحاول الطفل البُعد عنها.

ورغم أن هذا المشهد منذ عام 2016، إلا أنه انتشر هذه الأيام بدون معرفة السبب وراء ذلك، كما ذكر الطفل الموجود في المشهد والذي أصبح حاليا طالب جامعي في تصريح سابق لـ «الوطن»، أنه متعجب من الهجوم الكبير على الفنانة شيماء سيف: «المشهد ضمن الأحداث وهي أدته بشكل كوميدي، وأنا وقتها كان عندي 14 سنة، ليه جايين يتكلموا دلوقتي، شيماء شخصية محترمة جدا وكويسة أوي».