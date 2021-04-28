اليوم.. بث الحلقة الأخيرة من بودكاست إليسا

تبث اليوم الأربعاء، الحلقة الأخيرة من "بودكاست" إليسا عبر تطبيق "أنغامي"وتحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن تلك التجربة عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر".

وقالت "إليسا":"‏كانت تجربة فريدة من نوعها بختتمها اليوم بالحلقة الأخيرة من ‎بودكاست إليسا اسمعوني دايمًا على ‎أنغامي".

وأطلقت إليسا يوم ١٠ من فبراير الماضي البودكاست الخاص بها، وهو مجموعة حلقات تشارك من خلالها قصصًا عن حياتها وتجاربها، عن ماضيها وحاضرها، إضافةً طبعًا إلى تفاصيل حول مسيرتها الفنّية، ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء.

يشار إلى أن إليسا طرحت مؤخرا ألبوم "صاحبة رأي" وأغانيه هي: صاحبة رأي، أغانينا، عظيمة، وفي، مباحة، حبة اهتمام، على حس حكايتنا، هعتبرك مت، غلطة وقت، أنا شبه نسيتك، هنغني كمان وكمان، سمعني، ليك لوحدك، وإنت قصادي، إلى الله، بنحب الحياة، قهوة الماضي، والأغنية الفرنسية " Mourir sur scène ".