ننشر إعلان الأفلام الفائزة بمهرجان ”سينمانا” الشهر المقبل

أعلنت الفنانة اللبنانية مادلين طبر رئيس لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير بمهرجان سينمانا للفيلم العربي المقرر إقامته بمدينة "مسقط" عاصمة سلطنة عمان الشهر المقبل، عن التوصل لهوية الفيلم الفائز بهذه الفئة وذلك من ضمن 52 فيلما تم تصفيتهم للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية من المهرجان.

ويشارك مادلين في لجنة التحكيم كلا من: الفنانة الليبية خدوجة صبري والفنانة العمانية شمعة محمد والمخرج الأردني خميس مجدلاوية.

وصرحت الفنانة مادلين طبر: أن اختيار الفيلم جاء بعد صعوبة بالغة، وذلك لجودة الأفلام المشاركة والأفكار المقدمة من المخرجين الشباب الذين اثبتوا انهم يملكون فكرا سينمائيا، وقدرة على تنفيذه بهذه الطريقة المتطورة.

وأضافت مادلين: انه تم تسمية جائزة أفضل فيلم قصير باسم النجم الراحل محمود ياسين، مشيرة أنها ستعلن عن اسم الفيلم الفائز في ختام المهرجان يوم 27 مايو المقبل عبر المنصة الإلكترونية.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية دكتور عبد الله أبو عوض (من المغرب) ان عدد الأفلام التي وصلت إلى اللجنة 26 فيلما، تراوحت مددها الزمنية ما بين ٣٠ دقيقة و٦ دقائق، وتناولت مختلف المواضيع متمنيا للجميع التوفيق لجميع المشاركين بالفوز بجائزة هذه الفئة التي سميت باسم المنتج السينمائي الكويتي يوسف العميري.

وفي سياق متصل، تشكلت لجنة تحكيم أفلام التحريك من مخرج أفلام التحريك دكتور محمد غزالة (من مصر) والمخرج السينمائي ‏دكتور مصطفى الشوكي (من العراق) والمخرج السينمائي العماني عبد الله البطاشي ومخرج أفلام التحريك الكويتي يوسف ‏البقشي، حيث تسلمت اللجنة نحو 15 فيلمًا متحركًا يتنافسون على جائزة المسابقة وجائزة لجنة ‏التحكيم. ‏