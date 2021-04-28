نينا عبد الملك تعلن حملها بطفلها الثاني بعد شهور من ولادة الأول .. شاهدوا الفيديو الطريف

نينا عبد الملك وبعد أقل من عام من ولادتها لطفلها الأول، فجرت مفاجأة جديدة وكشفت عن حملها بطفلها الثاني في مقطع فيديو طريف شاركت به الجمهور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نينا عبد الملك تعلن حملها بطفلها الثاني

نينا عبد الملك النجمة اللبنانية، نشرت عبر انستجرام وفيسبوك، مقطع فيديو استعرضت من خلاله بطرافة بطنها المنتفخ قليلًا، ونشرت صورًا للفحوصات والموجات فوق الصوتية الخاصة بطفلها الثاني، وعلقت على الفيديو قائلة: "مفاجأة.. الحمد لله".

نينا عبد الملك تستعرض حملها

كما تلقت نينا عبد الملك العديد من تهاني متابعيها وأصدقائها، الذين تمنوا لها السعادة والصحة لها ولطفلها المنتظر، وعادت نينا عبد الملك ووجهت الشكر لكل من هنأها بحملها الثاني وكتبت ردًا على التعليقات وقالت: "شكراً لكل حدا فيكن! بحبكن".

ويأتي حمل نينا عبد الملك بعد حوالي 10 أشهر من ولادتها لطفلها الأول الذي رزقت به في شهر يونيو من العام الماضي، وكانت النجمة اللبنانينة قد أعلنت نبأ انجابها لمولودها الأول عبر تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر وكتبت فيها: "بحب طمنكن انا ولدت بخير وسلامة الحمد لله، شان خلق عالساعة ١١:١١ مساءً بتوقيت الإمارات ، كانت ولادة سهلة جداً الحمد لله".

ابن نينا عبد الملك الأول

facebook

وسبق وأن كشفت نينا عبد الملك عن اسم مولودها الثلاثي الذي أثار جدلا وهو "اوسياندي شان الشيخ" وردت على الانتقادات التي طالت الإسم قائلة ان "اوسياندي" اسم نيجيري، أما شان فهو اسم عربي، والشيخ دوت الخليج كنية زوجها حسان الشيخ.

وطيلة فترة الحمل الأول حرصت نينا عبد الملك على استعراض مراحل حملها كما نشرت فيديو في الأيام الأخيرة قبل ولادتها حيث بدا بطنها بارزا بشكل كبير وعلقت قائلة "baby loading".

ومن المعروف أن نينا عبد الملك، فاجئت متابعيها في 2019 بإعلانها نبأ زواجها، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها ظهرت فيه برفقة زوجها الذي يُدعى حسان الشيخ، وهو إعلامي سوري الجنسية، لكنها لفتت حينها إلى أن زواجها قد تم قبل حوالي 10 أشهر، وتحديدًا يوم 25 سبتمبر 2018، والذي يوافق يوم ميلادها، حيث أقاما حفل صغير اقتصر على أسرتيهما فقط، مؤكدة أن سبب إخفاء إعلان الزواج طوال هذه المدة، دوت الخليج رغبة كل منهما في اختيار الوقت المناسب.