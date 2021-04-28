جميلة عوض الأكثر شرًا! .. شخصيات تعاني من اضطراب نفسي وتؤذي من حولها في مسلسلات رمضان

دراما رمضان 2021 شهدت ظهور العديد من الشخصيات التي أثارت الجدل بين الجمهور بسبب الاضطراب النفسي التي تعاني منه تلك الشخصيات والذي يجعلها تقوم بتصرفات غير متوقعة وتتسبب في أذى من حولها، بل وتحولت إلى شخصيات مكروهة من قبل الجمهور مع مرور الحلقات.

جميلة عوض

في مقدمة هؤلاء الشخصيات، كانت شخصية تمارا التي لعبتها الفنانة الشابة جميلة عوض في مسلسل "حرب أهلية" حيث تحاول تمارا في العمل، تدمير حياة كل من حولها من صديقاتها بسبب الغيرة الشديدة والظروف التي تعرضت لها منذ طفولتها بعد ما تركتها والدتها مريم التي تقوم بدورها الفنانة يسرا وهي تبلغ من العمر 5 سنوات فقط.

تمارا بسبب ظروفها واضطرابها النفسي تقرر إيذاء من حولها وإفساد علاقاتهم بشركاء حياتهم، وتوريطهم طوال الوقت في أزمات مختلفة، وتعتبر شخصية تمارا مشابهة لشخصية فرح التي قدمتها الفنانة حلا شيحة العام الماضي مع الفنانة يسرا أيضًا في مسلسل "خيانة عهد" التي كانت تقوم بإيذاء من حولها حتى أقرب الناس إليها لدرجة أنها قامت بقتل ابن شقيقتها.

باسل خياط

الفنان باسل خياط في مسلسل "حرب أهلية" أيضًا يجسد دور طبيب نفسي غير متزن في بعضالأوقات، ويظهر متزوجا من يسرا ومع مرور الحلقات ينفصل عنها، ويستولي على المستشفى الخاص بها، ويقوم بالنصب عليها، لكنه يعاني كذلك بسبب ظروف حياته المضطربة التي جعلته أن يكون بهذا السوء، فيتخلى عن شقيقته بسبب حبه للأموال ولم يحمها من زوج والدتهما الذي حاول الاعتداء عليها، وهو ما جعل الجمهور في حيرة تجاه شخصيته المضطربة.

خالد الصاوي

الفنان خالد الصاوي الذي يجسد دور عابد تيمور في مسلسل "اللي مالوش كبير"، يعتبر من أكثر الشخصيات الرمضانية المكروهة هذا العام، والتي تعاني من اضطراب نفسي ينعكس في عنفه على زوجته غزل التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، فبالرغم من تأكيده على فكرة حبه الشديد لها إلا أنه يفعل كل ما يتسبب في مضايقتها ويضرها ويجبرها على العيش معه بدون رضاها وهو ما يجعلها تحاول الهرب منه أكثر من مرة لكنه يتعامل معها على أنها أحد ممتلكاته فيصّر على إرجاعها.

أمينة خليل

الفنانة أمينة خليل في مسلسل "خلي بالك من زيزي" تعاني من اضطراب نفسي يتسبب في أذى كل من حولها، وعدم قدرتهم على تحمل تصرفاتها المتوترة والمهملة طوال الوقت، وبالرغم من الحالة الصعبة التي تضع فيها أمينة خليل من حولها، إلا أنهم لم يستطعوا كرهها، بل يحاولون مساعدتها خلال الحلقات.

سيد رجب

الفنان سيد رجب في مسلسل "لعبة نيوتن" يجسد دور بدر، الرجل الغامض الذي على ما يبدو أنه يعاني من عدم اتزان نفسي في شخصيته، بسبب هدوئه الشديد الذي يخبئ خلفه بعض الشر، حيث يقوم بتهديد حازم أو محمد ممدوح بشكل غير مباشر لكي ينفذ طلباته بالكامل، كما يبدو أيضًا أن أزمته بسبب هروب ابنته منه والتي لم تنكشف قصتها حتى الآن، لكن في النهاية لم يستطع المشاهد حبه أو كرهه بسبب الغموض الذي يحيط به.