المهرة البحرينية ترد على أنباء ارتباطها بزوج بلقيس والتسبب بخلافات بينهما

المهرة البحرينية ترد على أنباء ارتباطها بزوج بلقيس حيث ضجت العديد من حسابات السوشيال ميديا في الساعات الماضية بخبر عن ارتباط الممثلة البحرينية المهرة البحرينية برجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف زوج الفنانة بلقيس فتحي، واتهمها البعض بأنها السبب في انفصال بلقيس عن زوجها، فتابعوا معنا التفاصيل.

المهرة البحرينية ترد على أنباء ارتباطها بزوج بلقيس

الممثلة البحرينية المهرة البحرينية وبعد تداول هذه الأنباء، إرتأت الرد على طريقتها بعد توجيه العديد من المتابعين الأسئلة لها ومهاجمتها عبر حسابها على سناب شات بخصوص حقيقة ارتباطها برجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف زوج الفنانة بلقيس فتحي وعما اذا كانت السبب بخلافات الثنائي، إلا انها حيّرت الجمهور بردها حيث كتبت قائلة :"البيوت أسرار ومن سعى لخرابها طلع أسرارها".

المهرة البحرينية ردت ايضا على الهجوم ضدها معتبرة بأنه ليس من حق أحد التدخل في حياتها الشخصية ولها أن تتزوج من تريد، الأمر الذي ضاعف من حيرة الجمهور فإزدادت شكوكهم بشأن علاقة المهرة بزوج بلقيس.

المهرة البحرينية أشارت ايضا في تدوينة اخرى الى أن سبب ذلك الهجوم عليها هو سعي البعض لإجبارها للكشف عن هوية خطيبها الحالي، معقبة: "مالي دخل بغيري، طول عمري أمشي جنب الحيط، أنا بتكلم عن نفسي وبيتي سري".

حفل خطوبة المهرة البحرينية وتخطيها تجربة طلاقها الأولى

الفنانة المهرة البحرينية شغلت الجمهور مع الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2021 بعد نشرها مجموعة من الصور عبر خاصية الستوري على انستغرام برفقة شخص مجهول وهي تستند على ظهره دون أن تكشف عن ملامحه، مرفقة الصور بتعليق رومانسي قالت فيه "أنا وأحن قلب ممكن يقابلك"، وهو الأمر الذي دفع جمهورها للتساؤل عن خطوبتها قبل أن تحسم الجدل وتؤكده. ثم نشرت نفس الصورة مرة أخرى معلقة: “لا يهم من يكون الرجل لكن المهم أن يكون هناك سند وأمان”. وتلقت المهرة البحرينية حينها هدايا ثمينة من خطيبها نشرتها ايضا عبر خاصية الستوري على إنستقرام منها حقيبة مصنوعة من الذهب الخالص ويصل وزنها إلى نصف كيلو، وساعة من الذهب من ماركة رولكس.

في حين قارن الجمهور بين صورة خطيب المهرة الذي يدير ظهره في لقطة خطوبتهما، وبين صورة سابقة لزوج بلقيس معتبرين بأنهما نفس الشخص.

وكانت المهرة البحرينية تحدثت في برنامج "عالسيف" عن الفترة الصعبة التي مرت بها بعد القبض والحكم على زوجها الأول المنتج والممثل الكويتي عادل المسلم بالسجن، حيث أوضحت أنها احتاجت لسنتين حتى تستطيع أن تتجاوز ما حدث لها، وأن مساندة أسرتها ومن حولها في هذه الأزمة كانت سببا لعودتها الى الأضواء.

بلقيس فتحي ترفع قضية خلع ضد زوجها

وكانت بلقيس فتحي، قد أعلنت قبل أيام قليلة عن رفعها قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، مشيرة إلى أنها لا تستطيع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

وقالت بلقيس في تصريحات تلفزيونية: "أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.

وتابعت: ”بيناتنا أجمل هدية في العالم ابننا تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل".