ثنائيات طريفة خطفت الأنظار في دراما رمضان 2021 .. ياسمين عبد العزيز تكرر تعاونها مع إيمان السيد

شهدت مسلسلات رمضان 2021 ظهور عدد من الثنائيات المختلفة في بعض الأعمال والتي لاقت إعجاب وتفاعل الجمهور معها بسبب طرافتها عند اجتماعها ببعضها البعض في عدد من المشاهد، ولم تقتصر الثنائيات على اثنين بينهما قصة حب، بل كان الأمر هذا العام مختلفًا حيث إن الثنائيات الناجحة كانت بسبب علاقة الصداقة بينهما في أحداث هذه الأعمال.

ياسمين عبد العزيز وإيمان السيد

من أكثر الثنائيات طرافة هذا العام كانت ثنائية ياسمين عبد العزيز التي تقوم بدور غزل وإيمان السيد التي تجسد شخصية مفاتن في مسلسل "اللي مالوش كبير"، حيث تم تكرار تلك الثنائية للعام الثاني على التوالي بعد نجاحهما معًا في مسلسل "ونحب تاني ليه" العام الماضي.

وبعد الأحداث الجادة التي ظهرت في الحلقات الأولى من العمل، بات ظهور إيمان السيد في كل مشهد مع ياسمين عبد العزيز؛ يضفي حالة من الكوميديا والمرح على الأحداث بسبب تعليقاتهما الطريفة والكيمياء الموجودة بينهما

أحمد مكي وكريم عبد العزيز

مسلسل "الاختيار 2" بالرغم من أنه تسيطر عليه الأحداث الجادة إلا أن بظهور أي مشهد يجمع الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد مكي اللذان يلتقيان للمرة الأولى في عمل درامي؛ تظهر الأجواء الكوميدية بينهما، حيث أن الجمهور بات مصدقًا أن علاقة صداقتهما ممتدة فعلًا منذ سنوات.

وأشاد الجمهور بثنائية كريم عبد العزيز وأحمد مكي بسبب تناغمهما وطرافتهما، وتصدر اسمهما محركات البحث أكثر من مرة على مدار عرض الحلقات السابقة.

أمينة خليل ونهى عابدين

مسلسل "خلي بالك من زيزي" يعتبر من أكثر الأعمال الدرامية هذا العام التي نالت إعجاب الجمهور، كما أن علاقة أمينة خليل ونهى عابدين في المسلسل كانت من أكثر الثنائيات المميزة والطريفة خلال الأحداث، فتوتر أمينة خليلي أو زيزي، تواجهه نهى عابدين بحالة هدوء ومحاولة حل أزماتها بشكل عقلاني، فتنشأ بينهما المواقف الطريفة طوال الوقت.

فردوس عبد الحميد ودياب

على هامش ثنائية أحمد السقا وأمير كرارة في مسلسل "نسل الأغراب"، ظهرت ثنائية طريفة خلال العمل بين الفنانة فردوس عبد الحميد والفنان دياب الذي يجسد شخصية ابنها رئيس المباحث، فبسبب مرضها ضمن الأحداث وعدم استطاعتها المشي، يقوم ابنها بتلبية كل احتياجاتها من طبخ أو تنظيف المنزل، إلا أنه يغلب على معظم مشاهدهما معًا العديد من المواقف الطريفة.

View this post on Instagram

عمرو سعد ومصطفى شعبان

يعتبر مسلسل "ملوك الجدعنة" من أكثر المسلسلات التي لاقت إعجاب الجمهور منذ بدء عرضها في رمضان، كما أنه التعاون الأول للنجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، واعتبر الجمهور أن هذا الثنائي من أطرف الثنائيات في موسم دراما 2021 بسبب حالة التفاهم الواضحة على النجمين في كل مشهد، والكيمياء بينهما.