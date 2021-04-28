يواصل الفنان رامز جلال تقديم مقالبه، من خلال برنامجه هذا العام "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. ويحل اليوم الفنان الكوميدي كريم عفيفي ضحية على برنامج "رامز عقله طار" على قناة "mbc مصر". ويعد كريم عفيفي الضحية السادسة عشر لرامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو، أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع، بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" ثامن الضحايا، بينما كان التاسع نجم الكوميديا محمد هنيدي، والفنان الشاب أحمد مالك كان عاشر الضحايا، وكان إسلام إبراهيم الضحية الحادية عشر، وكان معتصم النهار الضحية الثانية عشر، وريم مصطفى الضحية الثالثة عشر، ومحمد هاني الضحية الرابعة عشر، والفنانة السعودية ريم عبد الله الضحية الخامسة عشر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على ضحية حلقة اليوم من ”رامز عقله طار” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.