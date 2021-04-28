مسلسل "كوفيد 25" يشعل المنافسة بالتزامن مع أولى حلقاته وهذه مواعيد وقنوات عرضه

يوسف الشريف الفنان المصري ينتظر عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "كوفيد 25" مساء الأربعاء، وهو العمل المكون من 15 حلقة ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري، وأشعل المسلسل السباق قبيل عرضه، كما تصدر محركات البحث على الإنترنت.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل "كوفيد 25" ليوسف الشريف

وكشفت إنجي علاء مؤلفة العمل عن مواعيد وقنوات عرض المسلسل المنتظر عبر حسابها على تويتر، حيث من المقرر أن يعرض عبر قناة الحياة المصرية في تمام الساعة 6:30 مساء، والإعادة 5:30، و10:00 صباحا بتوقيت مصر.

بينما يعرض على قناة ON E في تمام الساعة 00.30 صباحًا وتعاد الحلقة في تمام الساعة 07.00 و 11.30 صباحًا، كذلك يعرض المسلسل على قناة "ON دراما " في الساعة 2.00 صباحًا ويعاد العرض في 6.30 و9.30 صباحًا.

"كوفيد 25" على روتانا خليجية

"كوفيد 25" يعرض كذلك في تمام العاشرة مساء عبر شاشة روتانا خليجية ويعاد في تمام التاسعة مساء والعاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مصر أيضًا، فيما يعرض العمل عبر القناة الأولى المصرية في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء والإعادة في الثانية صباحًا.

الجدير بالذكر أن مسلسل "كوفيد 25" يشارك في بطولته بجانب يوسف الشريف كل من أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

معلومات عن مسلسل "كوفيد 25"

وكان يوسف الشريف قد شارك الجمهور ببرومو العمل عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلًا: "يا رب يبقى خير.. كوفيد 25.. إبتداءً من 16 رمضان"، ويبدو من البرومو أن المسلسل يدور حول اكتشاف العالم فيروس غامض يتسبب في مرض البشر ومحاولة بعضهم قتل أنفسهم، بحسب ما يظهر في بعض المشاهد التي يقوم فيها بعض الممثلين بضرب رأسهم في الجدران بعد إصابتهم بالفيروس، كما يسعى يوسف الشريف في مسلسل كوفيد 25 لمعرفة سبب الفيروس ومحاولة علاج المصابين به.

وكانت إنجي علاء في لقاء سابق قد أكدت أن العمل ليس له علاقة بفيروس كورونا الحالي كما يتصور البعض، بل عمل خيالي يتناول فكرة تطور الفيروس في السنوات المقبلة، كما أنه ليس له علاقة بمسلسل "النهاية" ولا يعتبر الجزء الثاني له بحسب ما تردد أيضًا.