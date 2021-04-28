شاهد.. أحداث الحلقة 16 من مسلسل الطاوس.. أمنية تناجي الله  



انتهت منذ قليل أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل " الطاوس" بطولة الفنانة سهر الصايغ ، والفنان جمال سليمان ، والفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والتي شهدت الكثير من الضغوط والمعاناة لإجبار أمينة على التنازل عن قضية الإغتصاب التي تعرضت لها من قبل بعض الشباب.

بدأت الحلقة بحوار مع المحامى كمال الاسطول مع مساعده توفيق اثناء فطارهم ، عن أمنية التى تنازلت عن قضيتها، حيث قال توفيق للاسطول إن القضية بها الخصم شرس ، مما جعل الاسطول يسأل توفيق انت جاى تشتغل معايا ليه ياتوفيق ؟ لكى تكون جبان اول ماتقابل خصم صعب تنهزم ، مؤكدا له ان أحكام القضاء تاخذ من المحكمة ليس من شئ أخر .

كما تخبر سارة صديقة ومساعدة حماد (مهند حسنى ) أنها حامل منه ، مما يجعله يتفاجئ ويقول لها إنه ليس طفله ويجب عليها أن تتخلص منه ، كما تحاول سارة أقناع حماد ان هناك اشياء إلهيه لن نستطيع ان نتدخل فيها.

وتؤكد سارة لكن الله هو الوحيد الذى يستطيع ان يتدخل لانها خارج إرادتنا ، لكن يرد عليها حماد (مهند حسنى )ان كل شئ يحدث يكون عن طريق الصدفة، وانها تحاول ان تقنع نفسها حتى لاتصيب بالجنون، وذلك لان حماد يجسد شخصية ملحد فى المسلسل .

كما تبكى أمنية ( سهر الصايغ) وتتحدث مع الله اثناء صلاتها وتقول له انا لا تستطيع فعل شئ، وتسأله هل تترك حقها وتتطلب منه ان يساعدها لانها ليس له غيره، وفى نفس اللحظة "فيجو" يتصل بإمنية ولم ترد عليه، هل تتركه لانه وافق ان تبيع نفسها من أجل المادة ؟