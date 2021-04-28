كريم عفيفي ..انهيار وصراخ هستيري في برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 16

برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 16، وقع بها الفنان كريم عفيفي ضحية لمقالب رامز جلال في البرنامج الذي يعرض على قناة mbc مصر، وتعرض عفيفي لموقف صعب في مقلب البرنامج.

رد فعل كريم عفيفي في برنامج "رامز عقله طار"

وبدأ المقلب في كريم عفيفي في الحلقة 16 من برنامج "رامز عقله طار"، بمقدمة ساخرة لرامز جلال منه، وسخر رامز جلال من طريقة كريم عفيفي في التمثيل والكوميديا، وتوعده بتحويل إفيهاته الشهيرة إلى صراخ من الرعب في المقلب الذي ينتظره في البرنامج.

انهيار كريم عفيفي في "رامز عقله طار"

واستمر المقلب في كريم عفيفي في الفقرة الأولى مع حسن العسيري، وجرب عدة ألعاب في الملاهي والتي تخفى بها رامز جلال لضرب كريم عفيفي والسخرية منه، قبل أن ينتقل إلى الفقرة الثانية من المقلب مع المذيعة سارة مراد، والتي أجرت لقاء وهمي معه في الحلقة بعد إقناعه إنها للترويج لأحدث فعاليات موسم الرياض.

وتعرض كريم عفيفي لتجربة مرعبة في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخوله الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن يصدم بتعطلها في الهواء ويدفعه رامز جلال منها، وسيطر الخوف على كريم عفيفي داخل الكبسولة، ودخل في نوبة صراخ متواصلة، خاصة في لحظة سقوطه في حمام السباحة قبل ان يكتشف المقلب في النهاية.

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة، ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.