مسلسل "كوفيد 25" يوسف الشريف يسعى لإنقاذ ابنته وردود أفعال إيجابية بعد الحلقة الأولى

مسلسل "كوفيد 25" كشفت الحلقة الأولى منه عن صراع "ياسين" يوسف الشريف حول إثبات نظريته بأن هناك فيروس يتسبب في إصابة البشر ويؤثر عن المخ، كما يواجه خطر موت ابنته على يد أحد المصابين بهذا الفيروس.

يوسف الشريف يكتشف فيروس يضرب الدماغ البشرية

الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد 25" بدأت بتفاصيل مثيرة للجدل، حيث ظهر مجموعة من الأشخاص في العديد من دول العالم خلال مقاطع فيديو وهم يعانون من أعراض غريبة تسببت في معاناتهم ثم يظهر "ياسين" يوسف الشريف أمام أحد الشواطئ وهو يتحدث عن انتشار هذه الفيديوهات عبر بث مباشر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤكد أن هذه الحالة نتيجة أعراض فيروس جديد، لكن يصدم هو ومتابعيه أن هناك شخص يواجه خطر الغرق خلفه، ليقوم بإنقاذه بشكل سريع، بينما يتهمه المتابعين بكون هذه الواقعة قام بصناعتها لكسب شعبية أوسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

بينما يظهر الطبيب سيف "إدوارد" مع مجموعة من الأطباء وهو يتحدث عن الأعراض التي باتت تصيب العديد من المرضي، ويقترح أحد الأطباء أن يتم التواصل مع الطبيب ياسين من أجل أن يساعدهم في اكتشاف طبيعة هذا المرض وتلك الأعراض لطبيعة الدكتوراه التي حصلها عليها في عمل الدماغ البشرية، لكن إدوارد يؤكد لهم أن ياسين غير قادر على اكتشاف أي جديد فيما يخص المرض، وانه فشل في انقاذ ابنه "علي" الذي قد أصيب بكورونا وأن والده تسبب في تدهور حالته، لكن ياسين يبدأ في البحث في هذه الأعراض بعد غياب 5 سنوات عن العمل في هذا المجال.

آيتن عامر "نهال" زوجة ياسين تطلب منه أن يتوجد مع ابنته لبعض الوقت لكنه يرفض ويؤكد لها أنه سوف يعود للعمل في المستشفى وتتعجب من ذلك وتكشف عن إهماله لاسرته وابنائه في السنوات الماضية، بينما يواجه "بلال" ابن ياسين العديد من الصعوبات بسبب طبيعة عمل والده على وسائل التواصل الاجتماعي.

ياسين يسعى لإنقاذ ابنته من الموت

يحلل ياسين الفيديوهات التي انتشرت ويكتشف بعض الأسرار الخاصة بالمرض الجديد الذي يعتبره يشبه فيروس كورونا لكنه يخترق المخ وليس الجهاز التنفسي، ويؤثر على تفكير المصابين وكذلك يحدث تغييرات في الملامح، بينما يواجه "سيف"إدوارد" ضغوط والدته عليه حيث ترغب في منعه من الزواج من "نهال" طليقة ياسين الذي يذهب للشركة التي شارك بها في بعض المحاضرات عن الفيروس الذي يشبه اعراض الفيروس المنتشر، وتكشف إحدى زميلاته له أن الشركة بدأت في صناعة عقار لهذا الفيروس.

بينما يواجه ياسين مدير الشركة ويؤكد له أن الأخيرة أشرفت على جريمة انتشار فيروس مدمر للبشرية، بينما أثناء عودته يكتشف أن الفيروس لا يصيب البشر فقط، بل أيضا قد يصيب الطيور والحيوانات، ويذهب ياسين إلى المستشفى ليصدم بوفاة الحالة المصابة بفيروس ويواجه الأطباء أن هناك فيروس ينتشر بين البشر وهو الذي يتسبب في هذه الحالة، بينما يشك ياسين في جميع من حوله ويتذكر أن ترك ابنته عند شخص قد يكون مصاب ويهدد حياتها، فيذهب لانقاذها.

مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25"

إنجي علاء مؤلفة العمل كشفت عن مواعيد وقنوات عرض المسلسل المنتظر عبر حسابها على تويتر، حيث من المقرر أن يعرض عبر قناة الحياة المصرية في تمام الساعة 6:30 مساء، والإعادة 5:30، و10:00 صباحا بتوقيت مصر. بينما يعرض على قناة ON E في تمام الساعة 00.30 صباحًا وتعاد الحلقة في تمام الساعة 07.00 و 11.30 صباحًا، كذلك يعرض المسلسل على قناة "ON دراما " في الساعة 2.00 صباحًا ويعاد العرض في 6.30 و9.30 صباحًا.