مسلسل "موسى" الحلقة 16 محاولة رد الاعتبار إلى الفنان إسماعيل ياسين

في الحلقة 16 من مسلسل "موسى"، موسى يشعر بانكسار و حزن شديدين بعد أن ذهب للمكان الذي دفن فيه أمه لكنه لم يجد رفاتها ليدفنها في قبر يليق بها.

حلاوتهم تريد الزواج من موسى

حلاوتهم تحذر موسى من عمليات التهريب التي يقوم بها لصالح أخيها المعلم وهبة، وتطلب من وهبة هو الأخر عدم تكليف موسى بأى عمليات وإبعاده عن الأمر، بل وتقول له أنها ترغب في الزواج من موسى.

موسى عاشق السينما

موسى لم يكن يعرف أى شيء عن السينما، وأتضح أن الشخص الذي حاول النصب عليه والذي يشبه الفنان اسماعيل يس يستغل شبهه بالفنان وينصب على الناس، وحلاوتهم تأخذ موسى إلى سينما أوليمبيا وهناك يقع في حب السينما.

شداد مازال يخطط للثأر من موسى وزوجته صباح ترسل بأموال إلى همام ليدلها على عنوان موسى.

شهاب باشا يعرض الزواج على شفيقة ويعطيها مهلة للتفكير، ونوفل يبلغ شفيقة بموت أمها فأغشي عليها من الصدمة.