مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 16 وفاة منة فضالي تشعل تويتر وجليلة في مأزق

في الحلقة 16 من مسلسل " نسل الأغراب "، عزيزة "منة فضالي" تموت فيبكي شقيقها عساف الغريب و ينهار حبيبها علي الغريب الذي لم يستطع الزواج منها وتم التفريق بينهما، وحتى في الموت لا يستطيع وداعها، وق حظي مشهد وفاة منة فضالي في أحداث الحلقة بتداول كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر مؤشرات البحث.

خلاف بين غفران وجليلة

جليلة تغضب بشدة لأن غفران يقال أنه لم يساعد مصطفى في ورطته لأنه تصرف دون أن يرجع له عندما كلف رجاله بمهاجمة علي الغريب، جليلة تغضب بشدة لأن غفران قال لها أنه لم يكن ليغضب لو مات علي.

غفران يمنع جليلة من العزاء في عزيزة أو دفنها، وشجار شديد بين سليم وحمزة الغريب بسبب فاطمة.

عساف يجبر محفوظ والد مصطفى أن تظل ابنة عزيزة في بيت والدة علي الغريب كما أوصت أمها.

جليلة تختار بين غفران وعساف

بكري يقول للغازية دهب أنه يوافق على زواجها من عساف في حالة أن تعرف من عساف مكان " ذهب الأغراب"، ولكن إذا خانته فسيقتلها على الفور.

في نهاية الحلقة 16 من مسلسل " نسل الأغراب "، غفران يطلب من علي الغريب الإرسال في طلب عساف لتقرر جليلة من ستختار بينهما، حيث ستكون جليلة في مأزق لإجبارها أن تعلن قرارها سريعا.