فيديو نجوى فؤاد :أجهضت نفسي 3 مرات خوفا على قوامي وتزوجت أحمد رمزي 17 يوما

نجوى فؤاد حلت ضيفة على برنامج "شيح الحارة والجريئة" المعروض على قناة "القاهرة والناس" والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وكشفت الفنانة المصرية عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية وقرارها باعتزال الفن.

نجوى فؤاد تكشف عن تعرضها للإجهاض أكثر من مرة

نجوى فؤاد أكدت في حوارها ببرنامج "شيح الحارة والجريئة" أنها اجهضت ثلاث مرات بسبب خوفها على شكلها العام ومسيرتها الفنية، وأن فكرة الأمومة سببت لها ألما كبيرا خلال حياتها، وأوضحت أن الإمكانيات في الماضي لم تكن تسمح للفنانة للمحافظة على شكلها مع الحمل والولادة فقالت: "تنازلت عن حياتي الخاصة من أجل الشهرة، فجيلي بداية من فريد شوقي وتحية كاريوكا كان يعمل من أجل الفن، ولا يهتم بفكرة المقابل المالي، أما فيما يخص فكرة الأمومة فهي من الأشياء التي تسببت في ألمي، فقد أجهضت أكثر من مرة نتيجة رغبتي في المحافظة على شكلي العام وقوامي، فلم يكن في زمني الإمكانيات الحالية للمحافظة على القوام من خلال الرياضة وعمليات التجميل".

وأضافت نجوى فؤاد: "ومن أسباب اجهاضي أيضا طبيعة عملي المعتمد على الحركة المستمرة، وطليقي الموسيقار أحمد فؤاد حسن هو أكثر من ساعدني في بداية مشواري الفني، لكنه طلب أن يرزق مني بطفل ورفضت هذا لكوني في بداية طريقي، ولو عاد الزمن لاستمريت في زواجي من أحمد فؤاد حسن".

نجوى فؤاد: "عمي جاء ليقتلني وصدم بزواجي من أحمد فؤاد حسن"

نجوى فؤاد تحدثت عن زواجها لأيام معدود من الفنان الراحل أحمد رمزي، وأكدت أن انفصالها حدث بسبب رغبتها في العودة لزوجته وابنته فقالت: "تزوجت الفنان أحمد رمزي 17 يوم فقط، وذلك أثناء عملنا معا في أحد الأعمال السينمائية، وكان أحمد رمزي قام بتطليق زوجته، وطلب مني الزواج ووافقت على ذلك، لكن جاء لي عمل في الخارج ووافق على أن أسافر، وعند عودتي وجدته قد تصالح مع زوجته وانفصلنا، وأخبرني بأنه لا يستطيع أن يبتعد عن ابنته، وكان ذلك بعد خطوبتي من الكويتي محمد الملا".

كما كشفت نجوى فؤاد عن تعرضها لمحاولة قتل من عمها بسبب دخولها عالم الفن فقالت: "عمي جاء من من القرية من أجل أن يقتلني بسبب دخولي عالم الفن، ولم يكن يعرف تفاصيل زواجي من أحمد فؤاد حسن، وعندما اقتحم المنزل وواجه زوجي واطلعه على ورقة الزواج، تراجع عن الخطة التي جاء لتنفيذها".

سبب اعتزال نجوى فؤاد للفن

كما تحدثت نجوى عن قصة اعتزالها للرقص والفن، وذلك بعد وفاة زوجها محمد السباعي حيث أكدت أنها ارتبطت به سرا لمدة 3 سنوات، حتى أصيب بالقلب وتوفي أثناء علاجه فقالت: "تزوجت من محمد السباعي وكان لدي رغبة في الاعتزال لكي أعيش حياة أسرية مستقرة، واستمر زواجنا 3 سنوات لكنه أصيب بأزمة قلبية ونقل إلى الولايات المتحدة الامريكية من أجل العلاج وتوفى، ولم نعلن عن زواجنا لرغبتنا في عدم معرفة احد به، ومنذ ذلك الوقت قررت الابتعاد عن الفن".

نجوى فؤاد كشفت عن اعتداء الفنانة الراحلة تحية كاريوكا عليها بعدما شعرت الأخيرة أنه نجوى فؤاد تسعى لخطف زوجها فايز حلاوة منها فقالت: "لم أكن أعرف أي شيء عن الفنان فايز حلاوة زوج الفنانة تحية كاريوكا، وأثناء ذهابي لزيارتها وقبل صعودي للعقار الذي تتواجد فيه تحية كاريوكا قامت بضربي بـ(جردل) تلج على رأسي بسبب شكها في وجود علاقة بيني وبين زوجها".