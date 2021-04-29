فيديو تصريحات عمرو مصطفى في "العرافة": "عمرو دياب خذلني وتاريخي معه بأجر حفلين"

عمرو مصطفى حل ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج "العرافة" مع المذيعة بسمة وهبة، وأطلق عدة تصريحات جريئة وصادمة في البرنامج، وأبرزها عن علاقتها بالفنان عمرو دياب.

تصريحات صادمة لعمرو مصطفى عن عمرو دياب

وقال عمرو مصطفى في تصريحاته ببرنامج "العرافة" إنه لا يوجه خلافات بينه وبين المطربين الكبار على عكس ما يشاع عنه، ولكنه قرر عدم التعاون مع عمرو دياب مجدداً بسبب عدة مواقف معه، وقال إنه شعر بالخذلان من عمرو دياب بسبب غناء الأخير أغنية وطنية ليست من ألحانه، ولأنه كان يريد العمل معه في هذه الأغنية خاصة إنه يحبه ويقدره ويحترم تاريخهما الطويل معاً.

تصريحات عمرو مصطفى في برنامج "العرافة"

وأضاف عمرو مصطفى إن الجمهور لا يعرف عدة كواليس حول علاقته بالفنان عمرو دياب، وقال إنه أجره مع طوال 20 عام من العمل سوياً ضعيف جداً ولا يصدق، وأكد إن أجره في 20 عام مع عمرو دياب يساوي أجر حفلين زفاف فقط، ولكنه لم يهتم بالأموال بسبب حبه له واحترامه للصداقة ولأنه مخلص، وكشف عن عودته للعمل معه في الفترة الأخيرة رغم اعلانه الاعتزال المؤقت عن التلحين لرغبته في التفرغ لأسرته لمدة عامين.

رأي صادم لعمرو مصطفى في تامر حسني

وكشف عمرو مصطفى عن رأيه في تامر حسني بعد عرض مقطع للمنتج محمد حفظي وهو يصف تامر حسني بخليفة عبد الحليم حافظ، وقال إنه تاريخ تامر حسني لا يقارن بعبد الحليم حافظ والذي قدم مسيرة كبيرة ومتنوعة، ولكن ما زال أمام تامر حسني الكثير ليقدمه، وتراجع عن تصريحاته السابقة عنه وهجومه عليه بسبب لقب "نجم الجيل" وقال إنه كان مندفع ومتهور سابقاً، ولكنه لا يتراجع عن وصف نفسه بـ"أسطورة الجيل".

وأضاف عمرو مصطفى إنه يستحق لقب اسطورة الجيل لانه قدم ألفين لحن ناجح مع المطربين، وقال إن أهم أغاني المطربين من ألحانه مثل "يوم ورا يوم" لسميرة سعيد و"بشرة خير" لحسين الجسمي و"أحلى حاجة فيكي" لمحمد حماقي، وقال إن تاريخ عمرو دياب في العشرين عام الأخيرة جميعها من ألحانه، واعتبر نفسه الأكثر حظاً مادياً وفنياً عن أبناء جيله.